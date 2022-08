„WILLma“: Erste Abfüllstation für Lebensmittel

Werbung

Ein neues Geschäft eröffnete am Schürerplatz in der Vorwoche seine Pforten. Im Lebensmittel-Einzelhandel mit angeschlossenem Café-Bistro wird erstmals in Krems das Prinzip einer Abfüllstation für Lebensmittel umgesetzt.

Cornelia Steger-Bacher, Vroni Steger und Andrea Michl setzen hier, wo es lange Zeit einen Greißler gab, ehe ein Intermezzo mit der „Stoffgreißlerei“ (Stoffe, Schneiderei-Zubehör, …) folgte, auf Nachhaltigkeit. „Wir wollen kleine Produzenten aus der Region vermarkten“, erklärt Steger-Bacher, die über Erfahrung als Mitarbeiterin in einem alternativen Lebensmittelladen verfügt. „Wir verarbeiten im Bistro die Lebensmittel, bevor sie das Ablaufdatum erreichen. Und wir legen großen Wert auf Müllvermeidung.“

Daher kann man sich an der Abfüllstation Waren wie Reis oder Mehl in mitgebrachte Behälter abfüllen oder dort solche aus Glas erwerben. Für den Abtransport des Einkaufs kann man Jutetaschen ausborgen.

Vom „das will man“ leitet sich der Name „WILLma“ ab. Steger-Bacher: „Was wir hier verkaufen, ,will ma‘, weil es gut aussieht, gut riecht und gut schmeckt.“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.