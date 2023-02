Am Langenloiser Holzplatz wurde das alte Jahr "abgerechnet"

Seit über 30 Jahren sorgt die LALO-Faschingsgilde in Langenlois für Unterhaltung am Faschingsdienstag.

Auf der Bühne auf dem Holzplatz gab das Team um Obmann Kurt Fuchsberger in Sketches einen kritisch-heiteren Einblick in die (Gemeinde-)Geschehnisse der vergangenen Monate. Einen Fixplatz dabei hatte „Frau Herta“ (Birgit Bremer-Fözö), eine rüstige Pensionistin, die via AMS einen Job suchte. Sie mühte sich gemeinsam mit Andrea Köfinger auch durchs richtige Gendern.

Viel bejubeltes buntes Programm

Viel Bühnenpräsenz gab es für Raphael Lehmann (LALO-Dauerbrenner Rudi Schwarz fiel krankheitsbedingt aus), Liesi Schwarz und Erwin Hirsch. Die „Gmoahackler“ Gerald Eder und Thomas Nastl schließlich sinnierten über ihre Arbeitsmoral und den Black-out. Highlights waren die Auftritte der „Musiker“ Kurt Ostbahn (Kurt Fuchsberger), Jürgen Drews (Poldi Groiß) oder Gerald Eder mit Birgit Bremer-Fözö als John Travolta und Olivia Newton-John.

Späte Beginnzeit hat sich bewährt

Als Moderator führte Wolfgang Schwarz durch den Abend, für den guten Ton am Piano sorgte zum lustigen Geschehen Poldi Eismayer. Das Publikum auf dem Holzplatz - es waren weit über 1.000 Gäste gekommen! – blieb nach der Show noch bis in die Nachstunden. Die späte(re) Beginnzeit (16.30 Uhr) hat sich bewährt. Die Spenden jedenfalls kommen, wie immer, einem guten Zweck in der Gemeinde zugute.

