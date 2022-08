Am Ottensteiner Stausee Wasserpolizei NÖ: Neues Polizeiboot „Kamp“ im Einsatz

D as Polizeiboot „Kamp“ wurde am Ottensteiner Stausee getauft. Das sechs Meter lange Boot ist für bis zu sieben Personen zugelassen und auch schon am Stausee im Einsatz.