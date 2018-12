Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Laut AMS Krems ist die Arbeitslosenrate in Stadt und Bezirk weiter rückläufig. Im November wurden 6 % (–0,7 % gegenüber dem Vorjahr) verzeichnet, das entspricht 2.288 Personen. Gemeinsam mit in Schulungen befindlichen Menschen waren 2.692 ohne Job.

Neben der weiteren Entspannung bei den Langzeitarbeitslosen (–9,2 %) freut AMS-Chef Erwin Kirschenhofer vor allem der Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit: „Es ist gelungen, die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen deutlich zu reduzieren. So waren Ende November 2018 253 Personen im Alter bis 25 Jahre vorgemerkt. Im November 2017 waren es noch 288!“

Darüber zeitigt auch die überregionalen Vermittlung erste Erfolge. Unter dem Slogan „Sommer in der Wachau, Winter in der Flachau“ konnten 22 Personen im Gastrobereich vermittelt werden. Zudem sind bereits vier Betriebskooperationen auf den Weg gebracht – in ihrer Art österreichweit einzigartig!

Interessante Jobmöglichkeiten in der Justizanstalt Stein werden vom Anstaltsleiter Christian Timm im Rahmen einer Jobbörse im AMS Krems am Donnerstag, 13. 12, 10 Uhr, präsentiert!