Der 57-jährige in Gföhl wohnhafte Abteilungsinspektor Alfred Doppler, seit elf Jahren Stellvertreter des Polizeiinspektionskommandanten von Gföhl, Karl Simlinger, tritt mit 1. Dezember dessen Nachfolge an. Simlinger wechselt, wie berichtet, nach 38 Jahren Exekutivdienst in den Ruhestand.

Der neue Chef der Polizeiinspektion Gföhl trat 1981 in die Bundesgendarmerie ein, verrichtete auf den Posten Stockerau und Langenlois Dienst und absolvierte 1987/88 den Fachkurs. Danach war Doppler auf den Dienststellen Lager Traiskirchen, Krems-Stadt, Langenlois und schließlich Gföhl als dienstführender Beamter im Einsatz. Vor elf Jahren rückte er in Gföhl an die zweite Stelle vor.

Doppler übernimmt die Inspektion, der 13 Mitarbeiter zugeteilt sind und die neben der Stadtgemeinde Gföhl auch die Nachbargemeinden Senftenberg, Jaidhof und St. Leonhard mit einem Gebiet von rund 212 Quadratkilometern betreut. Die Teilnahme an den verschiedensten Sportbewerben sowie eine kleine Landwirtschaft zählen zu Dopplers Hobbys.