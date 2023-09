Großes Unverständnis in der Region Krems

Laut dem vorliegenden Entwurf sollen Gemeinden über 10.000 Einwohner Informationen künftig proaktiv veröffentlichen. Krems wäre dadurch mit seinen 25.000 Einwohnern davon betroffen. Wie steht man im Büro des Bürgermeisters zu diesem Vorhaben?

„Warum hier unterschieden wird bzw. warum die Grenze bei 10.000 liegt, ist für mich nicht nachvollziehbar“, äußert Bürgermeister Reinhard Resch sein Unverständnis. „Alle müssen transparent arbeiten, und das sollte für jede und jeden leicht transparent zu sehen sein.“

Wie Resch anmerkt, gelte für Gutachten bereits eine Veröffentlichungsverpflichtung seit Anfang des Jahres, ebenso für Studien und Umfragen. Ausgenommen sind davon nur interne oder individuelle Erhebungen für Behördenentscheidungen oder ähnliches. „Auch deshalb verstehe ich den Entwurf nicht.“

„Transparente Gemeinde“ seit Jahresbeginn

In gewisser Weise ist die Stadt dem Entwurf vorausgeeilt, und hat bereits zu Jahresbeginn auf der Website der Stadt den Button „Transparente Gemeinde“ eingerichtet. „Dieses Feature ermöglicht den Bürgern einen transparenten Einblick in die Verwaltung der Stadt, strukturiert nach den Kriterien von Transparency International – Austria Chapter“, so der Bürgermeister. Hier sind zukünftig auch Gutachten und Studien der Verwaltung zu finden.

Vor einer künftigen administrativen Überlastung fürchte man sich im Magistrat der Stadt Krems nicht: „Die Erstellung der ,Transparenten Gemeinde' auf der Website war zunächst mit Mehraufwand verbunden, aber die Gutachten, Studien und Umfragen sind nun leicht einfügbar und bereichsübergreifend zusammengefasst auf einen Blick ersichtlich.“