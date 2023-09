Region Krems: „Ein fauler Kompromiss“

Gemäß dem aktuellen Entwurf des Informationsfreiheitsgesetzes wäre die Stadtgemeinde Langenlois nicht in dessen Geltungsbereich eingeschlossen. „Ich hätte nichts dagegen“, so Bürgermeister Harald Leopold (ÖVP). „Grundsätzlich soll jeder Bürger das Recht haben, Einblick zu erhalten.“

Die Festlegung einer Grenze von 10.000 Einwohnern wurde hauptsächlich aus der Sorge heraus vorgenommen, dass der Verwaltungsapparat durch den Mehraufwand überlastete werden könnte. Dies ergibt sich sowohl aus der Tatsache, dass kleinere Gemeinden in der Regel weniger Personal haben, als auch aus der Befürchtung, „dass einige Bürger den Apparat absichtlich mit ihren Anfragen belasten könnten – Dem könnte man aber sicherlich auch auf andere rechtliche Weise entgegenwirken“, so Leopold.

Stadträtin Brigitte Reiter (GRÜNE) empfindet die 10.000 Grenze als „faulen Kompromiss“. In ganz Österreich würde man dadurch in nur einem Bruchteil der Gemeinden für Transparenz sorgen. „Es darf nicht länger an der Gemeindeführung, an persönlichen Kontakten oder an der Organisationskultur einer Gemeindeverwaltung liegen, ob Informationen, die Bürger unmittelbar betreffen, öffentlich zugänglich sind“, so die Stadträtin. Ihre Devise ist daher klar: „Das Gesetz muss ausnahmslos für alle Gemeinden gelten.“

Das allgemeine Interesse an den Vorgängen in der Gemeinde ist laut Harald Leopold allerdings enden wollend: „Gemeinderatssitzungen etwa sind ja öffentlich und die Sitzungsprotokolle nachlesbar. Wir haben sogar einmal versucht die Sitzungen live zu übertragen – außer den Partnern und ein paar Freunden der Mandatare hat niemand zugeschaut.“