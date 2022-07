Sorge wegen Kriminalität: Offener Brief der Kremser City-Kaufleute

Werbung

Eine Zunahme von Einbrüchen, Sachbeschädigungen, Besudelungen und Diebstählen orten Innenstadt-Kaufleute, die sich in einem von 34 Unternehmern unterzeichneten offenen Brief an Stadtchef Reinhard Resch (SPÖ) wenden.

Das Wachzimmer in der Innenstadt sei nie besetzt und eine reine Show. Sie fordern mehr Fußstreifen oder die Einführung eines Ordnerdienstes sowie Videoüberwachung der Fußgängerzone. Vor allem aber wollen die Unternehmer ein Gespräch mit dem Bürgermeister. „Er soll sich mit uns zusammensetzen, er kriegt ja vieles nicht mit!“

Stadtchef vermisst Ansprechpartner

Reschs Antwort, dass Krems eine „sehr sichere Stadt“ sei, wertet ÖVP-Vize Martin Sedelmaier als „Beschwichtigungsversuch“. Seine ÖVP stellt sich demonstrativ hinter die Anliegen der Geschäftsleute.

Resch verweist auf einen 14-tägigen Sicherheitsgipfel mit der Polizei. Es habe zuletzt einige Sachbeschädigungen gegeben, dies hänge nicht zuletzt mit der steigenden Frequenz (auch in der Nachtgastronomie) zusammen. Bei den Zahlen gebe es – wie bei der Drogenproblematik – keine signifikanten Veränderungen.

„Die Sorgen nehmen wir ernst“, verspricht Resch, mit Betroffenen zu reden. „Da brauche ich aber einen Adressaten“, vermisst er bei der Aktion einen Ansprechpartner.

Wiederkehrender Kritik an der Innenstadt-„Polizeifiliale“ („Das ist keine Polizeiinspektion!“), mit der ein Wahlkampf-Versprechen von SPÖ und FPÖ eingelöst wurde, entgegnet Resch, dass die Räume „zumindest einmal wöchentlich genutzt“ würden. „Aber das ist eine wichtige Kontaktstelle direkt mit der Polizeiinspektion!“

Einer Videoüberwachung der gesamten Innenstadt erteilt er eine Absage. Das sei rechtlich einfach nicht zulässig.

