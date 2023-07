„losgelös(s)t“ ist wieder auf Tour!

Die 15 Winzer der Winzervereinigung „losgelös(s)t“ gehen wieder auf Tour: Am kommenden Samstag, 29. Juli, werden sie beim Weingut Thiery-Weber in der Neubauerstraße in Rohrendorf und „bei der Press“ in Gedersdorf ihre Weine dem fachkundigen Publikum präsentieren. Ab 15 Uhr gibt es das umfangreiche Sortiment zu verkosten. Dazu gibt es köstliche Heurigenschmankerl. Sollte das Wetter schlecht sein, wird diese Freiluft-Veranstaltung auf den Sonntag, 30. Juli, verschoben. www.losgeloesst.at