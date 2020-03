Wie viele Parkplätze gibt es in Krems und wie viele Bewohnerparkkarten sind derzeit gültig? Christian Hager hat sich diese Fragen gestellt und die Zahlen vom Magistrat zur Verfügung gestellt bekommen. Der Direktor der Kremser Bank ist einer der Menschen, die sich abseits der politischen Bühne intensiv mit der Situation in der Kremser Innenstadt auseinandersetzen. Und das aus gutem Grund.

Müller: Innenstadt „kein autoaffiner Standort“

Die Kremser Bank ist über ihre Tochter, die SK-Immobilien GesbmH, deren Geschäftsführer Hager ist, Eigentümer von 20 Prozent der über 28.000 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Innenstadt.

Dazu gehört auch jenes Haus in der Oberen Landstraße, in dem bis Mitte November der Drogerieriese Müller seine Filiale hatte. Aktuell steht das auf drei Etagen bespielte Geschäft leer, bis Mitte des Jahres möchte Hager verlautbaren, welcher Nutzung das Gebäude zugeführt wird.

Über das Aus eines der wichtigsten Magnetbetriebe der Fußgängerzone rankten sich lange Zeit unbestätigte Gerüchte, denen Hager nun Fakten entgegenstellt. Müller habe als Grund für den Abzug kommuniziert, dass die Innenstadt „kein autoaffiner Standort“ sei.

Ein Blick auf die nackten Zahlen bestätigt diesen Eindruck. Insgesamt stehen Autofahrern in der gebührenpflichtigen Grünen und Blauen Zone 5.432 Parkplätze zur Verfügung.

Zieht man die reservierten Stellplätze für Dauerparker in den zehn Parkhäusern und die 2.240 gültigen Bewohnerparkkarten (Stand 25. Februar) in Krems und Stein ab, bleiben netto 2.897 Parkplätze übrig. Besonders prekär scheint die Situation in Stein zu sein, wo auf 560 Stellplätze 614 Parkberechtigungen für Bewohner kommen. Nicht berücksichtigt sind in der Statistik die gebührenfreien Parkplätze, wie beispielsweise beim Bundessportplatz.

Krems hinkt im Vergleich mit St. Pölten stark nach

„Für mich fehlen Parkplätze in Krems. Heute gibt es fünfmal so viele Autos wie 1965 (Anm. d. Red.: Das Jahr, in dem der erste Teil der Landstraße zur Fußgängerzone wurde). Ich glaube aber nicht, dass es auch fünfmal so viele Parkplätze gibt“, hat Hager eine klare Meinung und untermauert dies mit einem Vergleich mit St. Pölten, das angibt, über 16.000 Parkplätze im Stadtzentrum zu verfügen.

Lechner Susanne Rosenkranz: „Es kommt einem vor, das Chaos ist gewollt.“

Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen fehlen Krems 1.841 Stellplätze auf die Landeshauptstadt. Noch eklatanter ist der Unterschied bezogen auf das Einzugsgebiet, das im Falle von Krems 202.600 umfasst. Hier fehlen im Vergleich mit St. Pölten sogar 9.039 Parkplätze.

Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel meint, angesprochen auf die Zahlen: „Städte aufgrund von der Parkplatzanzahl zu vergleichen ist vielleicht legitim, aber über die Anzahl auf eine Attraktivität und Qualität einer Innenstadt zu schließen, das halte ich für nicht zulässig.“ Nur „mehr Parkplätze“ als Thema zu haben, sei „eine Politik aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo eine ungehemmte Motorisierungswelle eingesetzt“ habe. Darüber hinaus sei die „Parkplatzschaffung in Krems nicht nur sehr schwierig, sondern auch seit jeher immens kostenintensiv“.

Worte, die Christian Ilkerl, Sprecher der „Unternehmer-Initiative Innenstadt Krems“, wohl nicht gerne hört. Für ihn sind die Parkplatznot und die Verkehrsführung zu „90 Prozent für die aktuelle Situation in der Innenstadt verantwortlich“. „Wir müssen jedes Jahr 300 bis 500 Parkplätze schaffen, sonst haben wir bald eine Einkaufsstadt für das Museum!“

Neue Parkflächen zu generieren, erachtet auch Horst Berger für notwendig. Der neue Stadtmarketing-Geschäftsführer steht diesbezüglich aktuell in enger Abstimmung mit der Politik.