Kremser Projekt „Kinder und ihre Stadt“ weltweit gefragt

Mit einem Keynote-Vortrag und einer Ausstellung wird das Konzept als Vorzeigeprojekt dafür präsentiert, wie Kinder als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft integriert und ihre Ansichten ernst genommen werden können.

„Die internationale Anerkennung freut mich sehr“, betont Hruschka-Seyrl. „Vielleicht gelingt es über diesen Weg, auch in der Kultur- und Bildungsstadt Krems mehr Bewusstsein für die Integration auch schon junger Kinder in die gesellschaftliche und städtische Entwicklung zu erreichen.“ Nach einer Auszeichnung durch das Bildungsministerium und einer Einladung nach Kapstadt und Johannesburg sei das erneut eine große Anerkennung dieses Konzeptes.

Die „Kre:ART“ gibt es seit 2013: Mit einem Upcycling-Design-Shop und Kreativangeboten für Menschen von 1 bis 99 belebt Hruscka-Seyrl die Wegscheid. Der Auftakt zur Projektserie „Fenster und Türen – Kinder ko-konstruieren ihre Stadt“ erfolgte 2014 durch ihr „Forum Reggio-Pädagogik/Kre:ART“ in Kooperation mit der Mittelschule Krems: Kindergartenkinder und Schüler im Alter von 3 bis 16 Jahren unternehmen Exkursionen durch die Altstadt und setzen ihre individuelle Sichtweise der Stadt in Form von Zeichnungen und Kreativarbeiten um. Anschließend werden die Werke der Kinder in den Geschäftsauslagen – der längsten Galerie der Stadt – präsentiert.

