Posse im Kremser Gemeinderat

Weil ProKrems-Gemeinderat Robert Simlinger sein oppositionelles Anfragerecht in jüngerer Vergangenheit fleißig ausnutzte, kam es in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch zu einem ermüdenden Vortrag von Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ).

Der Stadtchef verlas Antworten zu bizarren Fragen nach städtischen Atombunkern oder Munitionslagern im Zuge seiner Mitteilungen, um so klarzumachen, dass die „Grenzen des Ausnutzens des Anfragerechts“ erreicht seien. Insgesamt hätten die jeweils zuständigen Magistratsbeamten nämlich 15 Stunden an Arbeit für die Beantwortung investieren müssen. Resch fordert von den Oppositionsparteien, künftig bei Anfragen darauf zu achten, dass „es zeitlich nicht völlig erschöpfend ist.“

Robert Simlinger sprengte den üblichen Anfragerahmen. Foto: MK

ÖVP und FPÖ kritisierten das Vorgehen des Bürgermeisters. Die freiheitliche Stadträtin Susanne Rosenkranz meinte im Nachgang der Sitzung: „Anfragen sind ein wichtiges Instrument für einen Oppositionspolitiker. Im Sinne einer lebendigen Demokratie ist dieses Recht absolut zu schützen.“

