Infoplattform für Jugendliche

Von Jugendlichen für Jugendliche: Die HTL-Schüler David Kaufmann und Johannes Spindelberger haben mit der Plattform „Jung in Krems“ eine längst überfällige Lücke gefüllt.

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit haben Kaufmann und Spindelberger die Website entwickelt, die Jugendlichen einen leichten Zugang zu Informationen über Kultur- und Bildungsangebote sowie Freizeitveranstaltungen ermöglichen soll.

Mit ihrem simplen, ansprechenden Design eignet sich die Plattform, die unter www.junginkrems.at zu erreichen ist, sowohl für eine Anwendung am Laptop als auch auf einem Mobilgerät. Sie ist unterteilt in die Kategorien „Events“ und „Bildung“ und sammelt dort in nächster Zeit stattfindende Ausstellungen, Feste und andere Kulturangebote, die spezifisch auf Jugendliche ausgerichtet sind.

Die übersichtliche Auflistung von sämtlichen wichtigen Informationen an einem Ort erlaubt eine einfache Nutzung am Handy – damit geht die Website ideal auf die Anforderungen ihres Zielpublikums ein. Sofern „Jung in Krems“ ausreichend Anklang findet, ist auch die Veröffentlichung einer App geplant.

Kultureinrichtungen, Vereine, Schulen und Universitäten haben die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu registrieren und können nach einer Freigabe durch die Stadt Krems ihre Events veröffentlichen und bewerben. Das Angebot, das David Kaufmann und Johannes Spindelberger geschaffen haben, bietet damit für Jugendliche eine Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe und für Veranstalter die Chance, ihre Events auch für die junge Generation attraktiv zu gestalten und potenzielle neue Zielgruppen zu erschließen.