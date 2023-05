Region Göttweig: Ferienspiele mit viel Kids-Action

In Paudorf gibt es beim 27. Kindersommer viele Aktivitäten: Start ist am Dienstag, dem 4. Juli, mit einem Lesepicknick im Hellerhof. Die Sportunion gestaltet am Dienstag, dem 11. Juli, einen Actionnachmittag am Sportplatz und am Mittwoch, dem 12. Juli, können die Kinder einen Vormittag beim Bundesheer in Mautern verbringen, bevor sie am Freitag, dem 14. Juli, mit der Musikkapelle Paudorf Instrumente kennen lernen.

Weitere Highlights sind ein Singvormittag am Montag, dem 24. Juli, im Hellerhofgarten und ein Balletnachmittag, am Dienstag, dem 25. Juli, am Sportplatz. Im August können die Kinder am Dienstag, dem 8. August, den Steinbruch Meidling erkunden. Am Freitag, dem 25. August, steht ein Ausflug zum ORF am Programm. Am Freitag, dem 1. September, ist ein Blaulichtnachmittag am Sportplatz Höbenbach.

Info: www.paudorf.at

Auch in Furth hat die Gesunde Gemeinde ein Programm zusammengestellt: Neben Sommer-Englisch-Workshops am Montag, dem 3. Juli, Donnerstag, dem 6. Juli, gibt es unter anderem einen zweitägigen Mountain-Bike-Workshop am 7. und 8. Juli, Töpferei, am Montag, dem 10. Juli, einen Workshop in die „Welt der Farben“ am Mittwoch, dem 2. August, einen Besuch in der Bücherei am Mittwoch, dem 15. August, oder einen Ausflug in die Gärtnerei Schöller am Dienstag, dem 22. August.

Alle Termine und Angebote unter www.furth.at

In Mautern lädt die ÖVP zu Tagesausflügen: Am Dienstag, dem 25. Juli, gibt es ein Abenteuer auf die Hundsheimer Insel und am Dienstag, dem 8. August, geht es ins Waldviertel, unter anderem zum Stausee Ottenstein.

Infos unter mautern.vpnoe.at

Auch ganze Actionwochen werden angeboten: Waldpädagogin Steffi Kratzer veranstaltet in fünf Wochen Ferien-Naturcamps, bei dem die Kinder den Wald erkunden (www.natur-steffi.at). Der Mauterner Fußballverein lädt von 17. bis 21. Juli zum „Brasilcamp“, der SV Paudorf lädt zum Sommercamp von 31. Juli bis 4. August, der Paudorfer Tennisverein zum Tennis Camp von 14. bis 18. August.

In Furth ist das Tennis Camp von 10. bis 14. Juli und das „Fußball- und Cheerleader Camp“ von 24. bis 28. Juli. Volker Gallasch bietet seine Erlebnis-Musik-Workshops von 3. bis 7. Juli und von 28. August bis 1. September (www.erlebnis-musik.at). Das Jugendhaus von Stift Göttweig lädt von 7. bis 11. August zur Theaterwoche für Kinder.

