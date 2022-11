Nach Bauprojekt-Vorstellung: Emotionen gingen hoch in Gföhl

Rund 70 Personen waren anwesend als Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (ÖVP) am 3. November mit GEDESAG-Prokurist Wolfgang Steinschaden das Bauprojekt in der Seilergasse vorstellte: Für Etzenberger sind die neuen Wohnungen und Reihenhäuser ein großer Schritt zur Zentrumsbelebung. Die offene Bauweise der Anlage füge sich gut ins Stadtbild ein. Sie betonte die Wichtigkeit des Zuzugs von Arbeitskräften und Freiwilligen für Wirtschaft und Vereine.

Obgleich viele Interessenten für die Häuser und Wohnungen vor Ort waren, ergriffen hauptsächlich Anrainer das Wort, die eine Verkehrsflut in ihren Gassen befürchten. Stadtrat Günter Steindl (SPÖ) rechnete vor, dass sich nach Fertigstellung der Bauprojekte rund 150 Fahrzeuge mehr im Zentrum befinden werden. Er bemängelte, dass ein vor zwei Jahren von der SPÖ eingebrachter Antrag für ein neues Verkehrskonzept nicht aufgegriffen worden sei und es im Gemeinderat keine genauen Informationen zu den Projekten gegeben habe. Alt-Bürgermeister Friedrich Reiter (ÖVP) kommentierte, dass Steindl aus dem Info-Abend „eine Gemeinderatssitzung gemacht“ habe.

Verkehrskonzept: Steindl fordert Bürger-Einbindung

Nach einigen widersprüchlichen Wortmeldungen SP-naher Anrainerinnen zum Bauprojekt stellte Steindl klar, dass die SPÖ nicht gegen das GEDESAG-Projekt sei: „Es geht um Einbindung der Bürger in ein neues Verkehrskonzept!“ In diese Kerbe schlug auch Johannes Zierlinger, der „auf die rund 300 Mittelschüler“ aufmerksam machte, die auf dem Weg zur Bushaltestelle zukünftig täglich mit dem Mehrverkehr konfrontiert seien. Weitere Teilnehmer konterten, „realistisch zu sein“: Wohnbauprojekte seien ohne Mehrverkehr nicht möglich.

Zudem seien gegenständliche Aufschreie ein Phänomen von Siedlungen mit vielen SP-Wählern. So sei beispielsweise der Anrainerverkehr zu den Kamptal-Wohnblöcken in der viel mehr betroffenen Wiesengasse kein Thema. Einstimmigkeit gab es bei Rasern in den Gassen und vor dem Kindergarten – dort seien aber meist die Eltern der Kinder selbst zu schnell dran.

Etzenberger ließ den Vorwurf, es habe keine Information gegeben, nicht gelten. Sie wolle einen Verkehrsplaner hinzuziehen, was bisher an der Terminfindung scheiterte. Im Hinblick auf die angebliche „Rodung des Parks“ ging sie in die Offensive: Sie sieht in der SP-Unterschriftenaktion (die NÖN berichtete) eine massive Desinformationskampagne: „Niemand hatte jemals vor, den Park zu roden!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.