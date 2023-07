AMS Krems: 28. Monat mit Erfolgsbilanz

Entgegen dem niederösterreichweiten Trend mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit (um 0,5 %) sinkt die Zahl der arbeitslosen Personen bei uns weiter. „Im Vergleich zum Juni 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen weiter um 2,8 % auf insgesamt 1.297 gesunken“, kann AMS-Geschäftsstellenleiter Erwin Kirschenhofer berichten.

„Und das mittlerweile 28 Monate hindurch“, zeigt sich der oberste Jobvermittler sichtlich erfreut – und wird einmal mehr nicht müde, auf das Kremser Erfolgsrezept der vorbildlichen Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern (Wirtschafts- und Arbeiterkammer, Industrie, Gewerkschaft) hinzuweisen.

Dabei dürfe nicht übersehen werden, dass auch im Monat Juni 2023 wieder 382 Menschen arbeitslos geworden sind. Es ist aber in einer gemeinsamen Kraftanstrengung einmal mehr gelungen, wieder in mehr Fällen, nämlich in diesem Monat in insgesamt 432, Arbeitslosigkeit wieder zu beenden.

Die prognostizierte Quote für Juni 2023 beträgt für den Bezirk Krems 3,7 % und liegt damit wieder deutlich unter der NÖs (5,1 %) und Österreichs (5,7 %). Mit den Menschen in Schulung waren im Bezirk Krems 1.702 von Arbeitslosigkeit betroffen.

Der Bedarf der Kremser Unternehmen an Arbeitskräften ist weiter hoch. Bis Ende Juni konnten bereits 2.018 freie Stellen besetzt werden – um ein Zehntel mehr als im Vorjahresvergleich. „Meine Beraterinnen und Berater haben heuer den Arbeitsuchenden bereits 10.893 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten 2023 schon 2.461 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.“