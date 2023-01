Neuer Biber in Gföhl?

Werbung

Ein besonderes Naturschauspiel findet aktuell in der „Mold-Lacke“ unterhalb des Friedhofs statt: Dort dürfte ein Biber seine neue Burg bauen.

Nicht immer kommen Biber und Mensch gut miteinander aus: Angenagte Bäume und rückgestaute Bachbette sorgen oft für Probleme. Der neue Bewohner in Gföhl dürfte aktuell aber keine Infrastruktur beeinträchtigen.

Der Lokalhistoriker Friedrich Weber, der den entstehenden Biberdamm entdeckte, hob hervor, dass der neue Biber auch für die Schulen interessant sein kann: Sowohl die VS als auch die Öko-MS haben die Möglichkeit, Natur vor Ort zu erkunden. Der zugezogene Biber solle bestmöglich geschützt werden.

Das unterstreicht auch Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger. „Sollte ein Biber allerdings eine Gefahr für Mensch oder Infrastruktur darstellen, wird vonseiten der Gemeinde Kontakt mit dem Land NÖ aufgenommen und die weitere Vorgehensweise nach einer Vor-Ort-Besprechung festgelegt. Ich halte fest, dass dies in den letzten Jahren immer so praktiziert wurde und – wenn Gefahr in Verzug war – das betroffene Tier per Bescheid und in Zusammenarbeit mit dem ‚Bibermanagement‘ des Landes fachgerecht umgesiedelt wurde“, so die Stadtchefin weiter.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.