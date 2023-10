Senioren-Uni des IMC: Geistige Fitness und konkrete Projekte

Die Senioren-Uni des IMC Krems geht im Februar 2024 unter dem Motto „Ehrenamtliches Engagement“ in die bereits fünfte Runde. Der viersemestrige Lehrgang ist eine Weiterbildungsinitiative für die Generation 55+. Die Jahrgänge zuvor haben gezeigt, dass wieder tolle Projektideen und schlussendlich auch Projekte zu erwarten sind, die durch innovative Ideen auch einen großen Mehrwert für die Gesellschaft haben.

Vier Semester, acht Module, ein Motto

Die viersemestrige Senioren-Uni, die in acht Modulen – von Gesundheit & Prävention über IT & Neue Technologien, Wirtschaft & Recht bis hin zu Projektmanagement und Persönlichkeitsentwicklung – aufgebaut ist, bietet beste Weiterbildungsmöglichkeiten für Seniorinnen und Senioren, die sich auch nach ihrer Pensionierung weiterhin in Gemeinde, Politik oder auch Vereinen und Verbänden aktiv und engagiert zeigen möchten. Passend dazu ist das Motto des Angebotes: „Ehrenamtliches Engagement“.

Weiterbildung führt zu konkreten Projekten

Nicht nur im Lehrplan wird „Ehrenamtliches Engagement“ großgeschrieben. Das Ziel der Weiterbildung ist die Förderung des ehrenamtlichen Engagements in konkret umgesetzten Projekten in der Praxis. Die Umsetzung von Projekten, die im Zuge der Senioren-Uni entstanden sind, ist in den vorhergehenden Kohorten bereits geglückt, wie zum Beispiel „MONSEN-Montessori für Hochaltrige und Demenzkranke“ von Monika und Wolfgang Lindner und „Bewegung im Alter – Turnen im Sitzen oder Stehen“ von Sonja Panlehner.

Krems hat einen „Campus der Generationen“

Für die „Golden Agers“ bietet sich die Möglichkeit, ihr Wissen aufzufrischen und sich im Umfeld der Hochschule neue Kenntnisse anzueignen. „Mit diesem hochwertigen Bildungsangebot vereinen wir alle Generationen am Campus Krems“, erklärt Ulrike Prommer, Geschäftsführerin des IMC Krems. „Es sollen sich sowohl Menschen in der zweiten Lebenshälfte angesprochen fühlen, die neue Tätigkeits- und Engagementfelder für sich entdecken wollen, als auch diejenigen, die schon engagiert sind und nicht auf die Aneignung von vertieftem Wissen und Kompetenzen in verschiedenen Disziplinen verzichten wollen.“

Abschluss mit Zertifikat als Lohn für Eifer

Pro Semester sind zwei Module zu absolvieren. Ein Modul kostet 200 Euro, ein Semester 400 Euro. Die Module werden in den Räumlichkeiten des IMC Krems am Campus Krems abgehalten. Nach jedem erfolgreich besuchten Modul erhalten die Teilnehmenden eine Teilnahmebestätigung. Nach Absolvierung aller Module findet ein feierlicher Abschluss mit Zertifikatsübergabe der hochschulischen Weiterbildung statt.