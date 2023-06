Musikschule Krems: Enorme Bandbreite an Ausbildung

Ob Tanz, Gesang oder Instrumentalfach, von klassisch bis modern, von traditionell bis Jazz: Die Bandbreite der Unterrichtsfächer an der Musikschule Krems ist groß.

Gemeinsames Musizieren macht Spaß

Was ist besser? Im Einzelunterricht lernen und üben oder in einer Lerngemeinschaft gemeinsam mit anderen? „Je nach Typ und Vorliebe“, sagt Musikschuldirektor Hubert Pöll. „Für den Einzelunterricht spricht die individuelle Förderung. Den meisten Kindern und Jugendlichen macht es aber mehr Spaß, gemeinsam mit Gleichaltrigen Musik zu machen.“ So spornen sie einander gegenseitig (zum Üben) an, können voneinander lernen und knüpfen neue Freundschaften.

Gemeinsame Wellenlänge entdecken

Das heißt, dass der Unterricht an der Musikschule auch die Chance ist, Gemeinsamkeiten mit anderen zu entdecken. Immer wieder begeben sich Kinder hier musikalisch auf eine gemeinsame Wellenlänge. Und: Unterricht in Lerngemeinschaften ist kostengünstiger. Alle Tarife im Überblick gibt es auf der Homepage der Schule unter www.krems.at/musikschule. Für Erwachsene und Kinder werden Einheiten zu 40 oder 50 Minuten, halbe Einheiten, ein Zehnerblock und andere Varianten angeboten.

Anmeldung auch in Ferien möglich

Die Anmeldung für das Schuljahr 2023/24 ist ab sofort möglich - und zwar entweder online mittels Formular (Download auf www.krems.at/musikschule/formulare) oder persönlich: Musikschule Krems, Hafnerplatz 2, Tel. 02732/801-365. Das Sekretariat ist täglich besetzt: von Montag bis Donnerstag, von 8 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Geöffnet ist auch in den Ferien, außer in der Woche vom 7. bis zum 11. August.