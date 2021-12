Gedersdorfer Ortschef entkräftet Vorwürfe

Der Gedersdorfer Bürgermeister Franz Brandl hat wohl nicht nur Freunde: In einem anonymen Schreiben an die NÖN versucht ein Gemeindebürger offenbar, diesen „anzupatzen“. So behauptet der Unbekannte, Bürgermeister Brandl würde beim Bau seines neuen Eigenheims Bauvorschriften nicht einhalten. Er kreidet ihm weiter an, er hätte eine frühere Reinigungskraft der Gemeinde auch privat beschäftigt und möglicherweise auch über diese bezahlen lassen. Und der schwerste Vorwurf: Bei der Umwidmung des Areals eines Spielplatzes in Theiß hätte der Bürgermeister persönliche Interessen verfolgt und selbst davon profitiert. Auch die Frage nach einer „Umweltprüfung“ beim neuen Ärztehaus stellte der Unbekannte.

Im Gespräch mit der NÖN konnte Franz Brandl jedoch die Vorwürfe entkräften. Die Anschludigungen über den Neubau des Bürgermeister-Hauses sind durch die entsprechenden Bauakten leicht zu widerlegen. Ebenso die Frage nach der Bezahlung der früheren Reinigungskraft der Gemeinde.

Auch leicht erklärbar ist die Vorgehensweise bei der Umwidmung des Spielplatzes: Hier gab es den Wunsch der Anrainer, dem sich der Bürgermeister selbst angeschlossen hatte. Der Spielplatz wird an anderer Stelle neu errichtet.

Für Kopfschütteln bei Bürgermeister Brandl sorgt die Forderung einer „Umweltprüfung“ fürs Ärztehaus: „Seit wann wäre so etwas nötig?“ Er lädt den anonymen Verfasser ein, sich bei ihm zu melden, es ließen sich alle Fakten aufklären.