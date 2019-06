Die Erhöhung der Bauklasse am Wachtberg, der Plan einer intensiven Nutzung des früheren EVN-Areals in des Gaswerkgasse und die Verbauung des letzten freien Grundstücks in der Wieden zur Vergrößerung des Uni-Campus sorgen für heiße Diskussionen.

Martin Kalchhauser An der Stelle des ehemaligen (dreigeschoßigen) EVN-Zentrums an der Ecke Gaswerkgasse/Wiedengasse ist ein fünfgeschoßiger Bau geplant.

Bewohner des Wachtberges und der Josef-Meller-Gasse fürchten durch die Bauklassen-Änderung (von BK1 auf BK2) eine „massive Bedrohung des Orts- und Stadtbildes“, so Anrainer-Sprecher Helmut Hofbauer.

Die Idee, eine letzte freie Fläche von über 4.000 m² mit rund 50 Wohnungen zu verbauen (angeblich liegen dafür fertige Pläne einer Baugenossenschaft in der Lade) würde zudem eine enorme Verkehrsbelastung mit sich bringen. „Schon jetzt staut es sich auf der einzigen Ausfahrt aus dem Bereich (über den Hohen Markt) täglich!“

Bevor man eine solche Maßnahme setze, müsste es ein Verkehrs- und Infrastrukturkonzept geben, monieren die Anrainer. Hofbauer: „Die Stadt hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht.“ 90 Unterschriften gibt es gegen die Pläne – und die Ansage, dass man „alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“ werde.

Bei Debatte wurden heftige Emotionen frei

Extrem emotionell ging es bei einer Bürgerversammlung zum Bereich Wieden zu. Während es beim Universitäts-Bauprojekt nur Kritik an der geplanten Höhe von 25 Metern gab, entzündete sich an der künftigen Nutzung des EVN-Gebäudes der heftige Unmut der Anrainer. Nur der Baukern soll erhalten, darunter eine Garage und auf das Haus zwei zusätzliche Stockwerke gebaut werden. Auch die Ostfassade wird eine Veränderung erfahren.

„Totale Überforderung“ der Personen, die Auskunft geben sollten, und ein „Diskussionschaos“ konstatiert der Geometer und ehemalige HTL-Lehrer Egmont Umlauf. Auch Bilder, die gezeigt wurden, seien „äußerst dürftig“ gewesen.

„Wir wollten etwas Positives machen, keinesfalls über die Bürger drüberfahren“, verweist Planungs-Stadtrat Günter Herz darauf, dass die Anrainerversammlungen freiwillig gewesen seien. „Sie waren von Anfang an sehr emotional.“ Die Änderung der Bauklasse (von fünf auf acht Meter Gebäudehöhe) habe etwa nur minimale Auswirkungen. Er orte oft eher Anrainer-Interessen als Sorge um das Stadtbild. „Es ist auch uns nicht egal, was wohin gebaut wird!“

Die Anzahl der Beschwerden gebe den Verantwortlichen zu denken, meint Herz. Als Reaktion auf die heftige Kritik wurde bis auf den Uni-Ausbau – hier drängt das Land, und es scheint auch eine Adaptierung des Planes möglich – alles auf Eis gelegt. Herz: „Die Angelegenheit kommt nicht in die Juni-Sitzung des Gemeinderats! Wir werden zuerst versuchen, eine Lösung zu finden, mit der alle leben können.“