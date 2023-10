Anrainer sind erleichtert: Kommt jetzt kein Heizwerk?

Es gab heftige Reaktionen, als in der Kremstalgemeinde bekannt wurde, dass eine Langenloiser Firma auf dem Areal des ehemaligen Gasthauses Hintenberger ein „gewerbliches Biomasseheizwerk“ geplant sei. Kurz vor einer ersten gewerberechtlichen Verhandlung vor Ort am vergangenen Donnerstag wurde der Antrag von der Betreiberfirma zurückgezogen.

Das geplante Biomasseheizwerk sollte der ganzjährigen Versorgung für die Beheizung sowie für die Warmwasserversorgung dienen. In der ersten Phase sollten etwa 50 Wohneinheiten (WEH) versorgt werden, in der zweiten Bauphase, dann weitere rund 50 bis 60 WEH. Die Nahwärme hätte somit an die 100 bis 120 WEH versorgen können.

Der Betrieb hätte mittels Hackgut erfolgen sollen, das in Containern angeliefert werden sollte. Die Anlieferung war im Winter im Zwei-Wochen-Rhythmus geplant, in den Sommerwochen im Vier-Wochen-Rhythmus über öffentliche Straßen. Genau das hat die Anrainer auf die Barrikaden gebracht: Es gab Sorge wegen Zunahme des LKW-Verkehrs und damit verbundener Lärm- und Staubemissionen.

„Obwohl ich schon seit Monaten mit dem Bürgermeister in Kontakt war, und dieser keine Probleme sah, hat er kurz vor der Verhandlung einen Einspruch gegen das Projekt eingebracht“, erklärte der Projektbetreiber – eine Energiefirma aus Langenlois – im Telefonat mit der NÖN. Wenn die Gemeinde nicht dahinterstehe, so der Betreiber weiter, dann sind derartige Projekte sinnlos. Der Langenloiser Firmenchef (er will nicht genannt werden) hat nicht vor, das Projekt weiter voranzutreiben: „Es ist erledigt!“