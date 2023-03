Landesgalerie beherbergt Angela Glajcars Rekordwerk

Angela Glajcar schuf für die NÖ Landesgalerie ihre bisher größte Rauminstallation. Foto: Jürgen T. Sturany

Mit einer „Anleitung zum Staunen“, wie es ein Gast der Eröffnung zum Ausdruck brachte, wartet die Rauminstallation der Künstlerin in der NÖ Landesgalerie auf.

Freude bei Gastgeberin Gerda Ridler

Seit rund zwei Jahrzehnten bereichert die deutsche Künstlerin Angela Glajcar die internationale Kunstwelt mit ihren außergewöhnlichen Objekten und Installationen aus Papier. Die 1970 in Mainz geborene Bildhauerin zeigte ihre ortsbezogenen Installationen unter anderem im National Museum of Women in the Arts in Washington, im Powerlong Museum Shanghai oder im Museum Wiesbaden. „Ich freue mich, dass Angela Glajcar in der Landesgalerie Niederösterreich ihre bisher größte In-situ-Installation realisiert, die zugleich auch ihre erste Museumsausstellung in Österreich ist“, so Gerda Ridler, die künstlerische Direktorin der Galerie

Aufwändige Arbeit: Die hellen Papierbahnen werden von der Künstlerin einzeln händisch eingerissen. Das stoffartige Glasgewebe drapiert Glajcar großzügig im Raum und verändert es subtil mit Nagelschere und Pinzette. Foto: Jürgen T. Sturany

„Mich interessieren Räume, auf die ich mit meinem Werkstoff Papier direkt reagieren und die ich verändern kann“, sagt Glajcar. Das Werk „Traumfänger“ besteht aus geschichteten, mit wenigen Zentimetern Abstand im Raum installierten Papierbögen, die die Künstlerin an den Kanten oder in der Mitte einreißt, um dadurch Tiefe und neue Räume zu schaffen. Für den lichtdurchfluteten Ausstellungsraum im Erdgeschoß der Landesgalerie Niederösterreich hat Glajcar ein begehbares Kunstwerk entwickelt, bei dem sie das hauchdünne Papier mit zartem Glasgewebe kombiniert.

Kraftvolle Präsenz, vielfältige Assoziationen

Ihre besondere Spannung erhält die Installation in Krems durch die Verbindung der beiden unterschiedlichen Materialien und ihre kontrastierenden Bearbeitungsmethoden. Die hellen Papierbahnen werden von der Künstlerin einzeln händisch eingerissen. Das stoffartige Glasgewebe drapiert Glajcar großzügig im Raum und verändert es subtil mit Nagelschere und Pinzette. Durch Schichtungen und Wölbungen erzielt Glajcar mit den zweidimensionalen Werkstoffen dreidimensionale Gebilde, die eine kraftvolle Präsenz entwickeln und vielfältige Assoziationen erwecken. Beide Materialien nehmen die Farbigkeit und die Lichtsituation der Umgebung auf und verändern daher ständig ihre Erscheinung.

Ausstellung lädt zum Tagträumen ein

Mit der ortsbezogenen Installation nimmt die vielfach ausgezeichnete Künstlerin sowohl auf den Standort als auch auf die Architektur des Museums Bezug und erschafft einen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität, der zum Verweilen und Tagträumen anregt. Glajcar verarbeitete für ihre Installation in Krems von der Salzer Papier GmbH aus St. Pölten zur Verfügung gestelltes Papier.

Eine Anleitung zum Staunen: Besucher zeigen sich von der Ausstellung restlos begeistert. Foto: Kunstmeile Krems

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.