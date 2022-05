IMC FH Krems investiert 1,8 Millionen in High-End-Massenspektrometer

Werbung

Mit dem Kauf eines hochmodernen Massenspektrometers für die quantitative und qualitative Charakterisierung von Immunreaktionen gegen Biotherapeutika und Impfstoffe wird die Forschung an der Kremser Fachhochschule auf ein neues Level gehoben.

Groß ist die Freude vor allem bei Franz Herzog (er lehrt seit 2021 an der Kremser Bildungseinrichtung). Er ist der Leiter des Labors, dessen Team der innovativen Technologieplattform „Clinical Proteomics Krems“ (CPK) das neue, rund 1,8 Millionen teure Gerät zur Verfügung stehen wird. Es ist sozusagen für Krems „maßgeschneidert“, und es handelt sich dabei um eines der leistungsstärksten Massenspektrometer, die derzeit am Markt sind.

Patientenspezifische Analytik, die in klinischen Studien entwickelt wird, steht im Fokus der CPK-Stiftungsprofessur. Die IMC Fachhochschule Krems hat durch die Schaffung des Forschungsinstituts Krems Bioanalytics (IKB) in den vergangenen Jahren bereits eine Kernkompetenz auf diesem Gebiet erworben. „Diese soll jetzt ausgebaut und in den Schwerpunkten Impfstoffe und Biomarker erweitert werden“, erklärt Fachmann Herzog.

Krems Bioanalytics (IKB) ist das Auftragsforschungsinstitut an der IMC FH Krems. Das IKB offeriert seit 2014 Auftragsforschung für die pharmazeutische Industrie, Biotech-Firmen und akademische Institutionen.

