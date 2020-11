"ACAB": Die Abkürzung für "All cops are bastards" (übersetzt: "Alle Polizisten sind Bastarde") ist am vergangenen Montag im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien in einem Twitter-Posting einer jungen Frau aufgetaucht. Laut Anna Groiß, Obfrau der Freiheitlichen Jugend und Patrick Mitmasser, Obmann der Jungen Volkspartei im Bezirk Krems, ist die 20-Jährige die Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend (SJ) Krems (die NÖN berichtete). Beide Jung-Politiker kritisierten den beschämenden Tweet und forderten den Rücktritt der Funktionärin. Der soll allerdings schon lange vor der Wiener Terrornacht in Wien passiert sein. Mert Özsecgin, der Vorsitzende der SJ Krems, sagte gegenüber der NÖN, besagte "Posterin" habe schon seit drei Monaten keine Funktion mehr in der sozialdemokratischen Parteijugend.

Zankapfel Instagram-Account

SPÖ Springt der Sozialistischen Jugend zur Seite: Christian Schuh, SPÖ-Gemeinderat aus Langenlois.

Groiß von den Freiheitlichen wollte das nicht so recht glauben und verwies auf den Instagram-Account der SJ Krems, in dem die 20-Jährige bis zuletzt als Frauensprecherin angegeben war. Die SPÖ fühlte sich deswegen jetzt bemüßigt, seiner Jugendorganisation zur Seite zu springen. Christian Schuh, Gemeinderat in Langenlois und Mitglied im SPÖ-Bezirksvorstand, fordert in einer Aussendung von der Freiheitlichen Jugend "eine Richtigstellung der gezielten Falschdarstellung". Der Anti-Polizei-Tweet sei nämlich - wie bereits von Özsecgin behauptet - von keiner SJ-Funktionärin gekommen. Die junge Frau sei zwar "für kurze Zeit in der SJ Krems aktiv" gewesen, wegen "Unterschiede in der politischen Auffassung" hätten sich die Wege aber rasch getrennt. Die Studentin habe nun seit mehreren Monaten schon keinen Kontakt mehr zur SJ. Seitens der SPÖ sei man "selbstredend froh, dass es Polizisten und Polizistinnen gibt, die für die Sicherheit von Österreich sorgen", so Schuh.

Groiß: "Armutszeugnis für Sozialdemokraten"

Bei der Freiheitlichen Jugend denkt man indes nicht an eine Richtigstellung. Obfrau Groiß meint: "Die Vorwürfe sind eine Farce. Wenn die Sozialistische Jugend Krems öffentlich ihre Funktion als Frauensprecherin bekanntgibt, hat sie das auch zu verantworten. Die Schuld hier anderen zuschieben zu wollen, ist ein Armutszeugnis für die Kremser Sozialdemokraten."