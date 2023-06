Bezirk Krems: Verein gegen Tierfabriken ortet Missstände in Bauernhof

Kritisiert wurde in einer Aussendung am Montag „extreme Vernachlässigung“ von Schweinen, die laut Aufnahmen knöcheltief in der Gülle stehen. Bemängelt wurde auch illegale Anbindung von Ziegen und Kälbern. Der VGT sieht Gefahr im Verzug und hat Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft erstattet.

„Abgemagerte Schweine, die in einem See aus Kot und Urin stehen. Illegal angebundene Ziegen und Kälber, Rinder angekettet oder auf Kotbergen“, wurden dem VGT vorliegende Aufnahmen beschrieben. Buchtenbereiche seien „extrem verschmutzt“, teilweise sei die Anbindung „extrem kurz“, teilte der Verein mit. „Es ist erbärmlich, die Tiere unter solchen Bedingungen zu halten“, sagte VGT-Obmann-Stellvertreter David Richter.