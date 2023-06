Zwei Millionen für Projekte im LEADER-Fördertopf

„Wir sind LEADER-Region!“ Am 20. Juni war es soweit: Im Rahmen einer feierlichen LEADER-Auftaktveranstaltung überreichte Bundesminister Norbert Totschnig das Zertifikat „LEADER-Region Kamptal+ 2023 – 2027“ an Obmann Landtagsabgeordneten Josef Edlinger und Geschäftsführerin Danja Mlinaritsch.

„Nun geht die Projektarbeit so richtig los“, freuen sich die beiden. Zwei Millionen Fördereuro warten auf LEADER–Macherinnen und -Macher mit spannenden Projektideen. In den letzten zwei Jahren wurde intensiv an der Regionsstrategie gearbeitet, mit der sich die beteiligten Gemeinden der Kamptalregion (aus den Bezirken Krems, Horn und Zwettl) um Förderungen beworben haben. 300 Personen beteiligten sich an Workshops, Diskussionen und dem Zukunftsspaziergang.

Dieses Engagement wird nun mit den zwei Millionen Euro Förderungen von EU, Bund und Land belohnt. LEADER-Förderungen sind ein starker Motor für regionale Projekte: Gründungswettbewerb, VOLT-Radrunde, Kastlgreissler Echsenbach, Picknickkühlschrank Priel und die Nachbarschaftshilfe Plus im Bereich der Kampseen-Gemeinden sind Beispiele für wirkungsvolle Projekte in den 25 Gemeinden der LEADER-Region Kamptal+.

Vereinsobmann Landtagsabgeordneter Josef Edlinger ist voller Vorfreude: „In der LEADER-Region Kamptal+ sind in den letzten Jahren großartige Projekte mit engagierten Menschen umgesetzt worden. Ich bin stolz darauf, dass wir weiterhin als LEADER-Region mit unseren 25 Gemeinden neue Projektideen in der Region wirken lassen dürfen.“ Besonders gespannt sei er auf die Ergebnisse der laufenden Projekte wie der „Jugend- Sozialraumanalyse“ oder die neu entstehenden Geschäftsideen des Gründungswettbewerbes. Der Fördertopf ist mit 2 Millionen Euro gut gefüllt und steht ab sofort für regionale Projekte zur Verfügung. Die Förderhöhen liegen zwischen 35 und 70 %.

Das sind die Förderbereiche:

· Wirtschaft & Nahversorgung stärken

· Tourismus & Naherholung ausbauen

· Gesellschaftliche Vielfalt & Chancengleichheit fördern

· Digitalisierung als Chance nutzen

· Klima & Artenvielfalt schützen

Ein 20-köpfiges Gremium diskutiert und bewertet die eingereichten Projekte. Die erste Sitzung findet im Herbst 2023 statt. Das LEADER-Team unterstützt bei den Antragsunterlagen und begleitet die Umsetzung.

LEADER-Projekt in Bewegung

Junge Menschen – Ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche: 25 % der Menschen, die in der LEADER-Region leben, sind unter 25 Jahren. Ihre Lebenswelten verändern sich rasant schnell. Dadurch ergeben sich große Entwicklungschancen aber auch hohe Risiken. Die Verantwortlichen wollen erfahren, welche Bedürfnisse junge Menschen im Alter von 12 bis 20 Jahren haben und welche Projekte sich daraus ergeben. Das Institut für Jugendkultur unterstützt dabei mit Workshops und Befragungsaktionen. Ziel ist es, einen bedarfsorientierten Maßnahmenkatalog zu erhalten, der den Grundstein für eine langfristige aktive Jugendarbeit in der LEADER-Region legt.

Kommunikationsfitte Gemeinden: Gemeinden stehen fast täglich mit Bürgern, Behörden, Unternehmen oder Vereinen in direkter und indirekter Kommunikation. Doch wie kommunikationsfit sind unsere Gemeinden? Dazu werden aktuell Evaluierungsgespräche mit Experten geführt und mit den Ergebnissen ein individueller Umsetzungsplan erstellt.

Gründungswettbewerb: Die LEADER-Region Kamptal+ organisierte unter dem Titel „Kamptal+ – hier kann ich's“ einen Gründer-Wettbewerb, der fünf Sieger hervorbrachte. Sie werden ihre Idee in einem leerstehenden Geschäftslokal umsetzen und profitieren nun von den Sachleistungen der Netzwerkpartner im Wert von 80.000 Euro.