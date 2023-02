HTL Krems: Erfahrung hat alle überzeugt

Nach knapp acht Jahren Tätigkeit als Abteilungsvorstand Hochbau und fast sechs Jahren Tätigkeit als Abteilungsvorstand Tiefbau wurden Franz Griessler und Roman Stagel nun zum Abteilungsvorstand Bautechnik bestellt.

Seit März 2015 übt Roman Stagel die entsprechenden Agenden aus, Franz Griessler ist seit Jänner 2017 in dieser Funktion tätig.

Beide genießen mit ihrer engagierten, wertschätzenden, lösungsorientierten und zuverlässigen Arbeitsweise das Vertrauen der Schulleitung und der Kollegenschaft. Auch die Schülervertretung schätzt ihre gesprächsoffene Kommunikation. Franz Griessler erhielt die Bestellungsurkunde im Rahmen einer Feierstunde in der Bildungsdirektion Niederösterreich verliehen. Am 23. Jänner überreichte Bildungsdirektor Karl Fritthum persönlich an Roman Stagel in der HTL Krems die Urkunde.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.