Bezirk Krems: Weihnachtsdienst? „Kein Problem!“

Nicht nur bei Feuerwehr, Polizei und Roten Kreuz sowie bei den Mitarbeitern im Klinikum gibt es keine Weihnachtspause. Auch bei den ÖBB und beim Postbus sind zahlreiche Mitarbeiter am 24. Dezember und an den folgenden Weihnachtsfeiertagen im Einsatz.

Einer von ihnen ist Rafael Brandtner aus Gföhl. Er ist Vorarbeiter bei den Technischen Services am Stützpunkt Krems und sorgt mit seinem Team für die optimale Wartung von Schienenfahrzeugen – in Krems im Speziellen von Diesellokomotiven und Dieseltriebwagen. Gearbeitet wird hier sieben Tage pro Woche und in mehreren Schichten.

„Fahrzeuge und Bahnbetrieb kennen keine Feiertage!“

Da ist es für ihn nichts Außergewöhnliches, auch einmal am 24. Dezember im Dienst zu sein: „Weihnachten ist natürlich ein wichtiges, christliches Fest, an dem die Familie gemeinsam feiert, aber auch an Feiertagen sind Schichtdienste notwendig. Die Schienenfahrzeuge und der Bahnbetrieb kennen schließlich auch keine Feier- oder Festtage.“

Roman Wallner aus Straß im Straßertale verbringt den 24. Dezember ebenfalls an seinem Arbeitsplatz. Er ist Empfangschef bei der ÖBB-Infrastruktur AG am Wiener Prater stern und im Zuge seiner Tätigkeiten für das Erfassen von Besuchern, die Erteilung von Informationen, Kontrollgänge, Brandschutz, Liftbefreiungen und einiges mehr zuständig. „Wir haben einen Dienstplan und da kommt jeder eines Tages am 24. Dezember dran. Das ist für mich nichts Schlimmes“, hat er mit dem Dienst zu Weihnachten kein Problem. Auch zu Hause gebe es da keine Schwierigkeiten. Die Feierlichkeiten werden zeitlich dem Dienstplan angepasst. „Feiern kann man immer.“ Und letztendlich sei der 24. Dezember auch in der Arbeit ein besonderer Tag. „Da ist alles sehr fröhlich und locker, und es gibt wenig Stress, auch die Kollegen sind entspannt.“

Für viele Mitarbeiter, so ein Sprecher der Bahn, sei es kein Problem, Dienst zu verrichten, wenn andere frei haben. „Oftmals melden sie sich sogar freiwillig, um ihren Kollegen eine Freude zu machen – quasi als Weihnachtsgeschenk.“