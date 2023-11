Stromleitungsnetz in Rossatz-Arnsdorf ist jetzt zukunftsfit

Um den immer größer werdenden Anforderung wie Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und E-Ladestationen zu entsprechen, führte die EVN Tochter Netz NÖ in der Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf eine Verstärkung des Stromnetzes durch. Die Arbeiten erfolgten im Zuge der Errichtung des Hochwasserschutzes.

Positiver Beitrag zum „kabellosen“ Ortsbild

Konkret wurden die bestehenden Freileitungen verkabelt und gleichzeitig verstärkt. In Summe wurden ca. 12.500 Meter Kabel verlegt und sieben Trafostationen errichtet. Das Investitionsvolumen lag bei knapp 2 Millionen Euro. Rossatz-Arnsdorfs Bürgermeister Josef Wildam freut sich, dass mit diesem Infrastrukturprojekt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden. „Wir brauchen ein starkes Stromnetz: für die Pumpwerke des Hochwasserschutzes, aber auch damit unsere Bürger ihre privaten PV-Anlagen ausbauen können“, unterstreicht er die Wichtigkeit des Projekts. „Gleichzeitig ist die Verkabelung des Ortsnetzes der nächste Schritt zur Verschönerung unseres Ortsbildes“.

Die Ziele der österreichischen Klima- und Energiestrategie sehen bis 2030 eine Verzehnfachung der Energie aus Photovoltaikanlagen und eine Verdopplung aus Windkraftanlagen vor. In ihrer Rolle als Verteilnetzbetreiberin stellt das die Netz NÖ vor eine gewaltige Herausforderung, da das Stromnetz in vergleichbar kurzer Zeit auf den verschiedenen Ebenen modernisiert und ausgebaut werden muss.

Das Modernisierungsprogramm bis zum Jahr umfasst:

Neu- oder Ersatzneubau von etwa 40 Umspannwerken inkl. Anschlussleitungen (derzeit sind 92 Umspannwerke in Betrieb)

Jährlichen Zubau von etwa 700 Trafostationen (der langjähriger Durchschnitt betrug bisher etwa 300 Stationen)

Verlegen von etwa 1.000 km Mittel- und Niederspannungskabel pro Jahr

Starker Ausbau für Wind- und Sonnenenergie

Dieser starke Ausbau ist zwingend notwendig. Denn der Umbau des Energiesystems schreitet mit großen Schritten voran. Alleine im Bereich der Photovoltaik-Anlagen verzeichnete die Netz NÖ im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr als 22.000 neue PV-Anlagen, sodass nun bereits rund 86.000 Sonnenkraftwerke in ihr Netz einspeisen. Rund 25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich hier in Niederösterreich – und mehr als 50 Prozent der Windkraftanlagen des gesamten Bundesgebietes.

Die Netz NÖ investiert alleine in diesem Geschäftsjahr mehr als 360 Mio. Euro in den Ausbau der Infrastruktur, um die Energiezukunft „auf den Boden zu bringen“. Für den Transport und die Verteilung von Strom verfügt Netz NÖ in Niederösterreich über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von etwa 56.400 km.