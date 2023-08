EVN erneuert Hochspannungsleitung zwischen Krumau und Horn

Die 100-Prozent-Tochter der EVN, EVN Naturkraft, saniert parallel dazu den Zufahrtsweg zum Kraftwerk Rosenburg.

Die 110 kV-Freileitung zwischen Krumau und Horn wurde im Jahre 1952 errichtet. „Nachdem sie mehr als 70 Jahre gute Dienste geleistet hat, muss sie nun modernisiert werden", berichtet Netz NÖ-Projektleiter Peter Nicka. Im Zuge dieser Modernisierung wird die Leitung auch „fit“ für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gemacht. Dafür wird die alte Leitung auf einer Länge von 18,3 km abgebaut und überwiegend auf der gleichen Trasse eine neue, moderne Leitung errichtet.

Die Inbetriebnahme der neuen Leitung ist für November 2024 geplant. „Im Jahr 2025 sollen dann alle Arbeiten, also inklusive Wegerückbau und Rekultivierung, abgeschlossen sein“, so Nicka. Gestartet wird bereits in diesen Tagen mit sogenannten „Bodenschürfe“. „Dabei wird bei allem Maststandorten ein Loch gegraben, der Untergrund untersucht, und dann wieder zugeschüttet“, erläutert der Projektleiter.

Auch im Bereich des Wasserkraftwerks Rosenburg müssen Leitungen erneuert werden. Foto: EVNDaniela Matejschek

Ab Mitte September wird die Leitung auch im Bereich des Kraftwerkes Rosenburg erneuert. „Zuerst werden die Fundamente der neuen Maste hergestellt, dann der Mast aufgebaut, und schließlich werden die Leiterseile auf die neuen Maste übernommen“, erklärt Nicka. Parallel dazu finden auch seitens EVN Naturkraft, einer weiteren 100-Prozent-Tochter der EVN, Arbeiten beim Kraftwerk Rosenburg statt. Dieses wurde 1922 errichtet und 1933 modernisiert. Der bestehende Zufahrtsweg zum Krafthaus und zur Wehranlage muss saniert werden.

„Die Zufahrt ist in einem schlechten Zustand, deshalb müssen die Arbeiten sein“, bestätigt EVN Sprecher Stefan Zach und berichtet: „Unabhängig von unseren Modernisierungsplänen muss 2024 ein Trafo getauscht werden“. Man sei sich der Schönheit des Kamptales bewusst, betont Zach und werde bei sämtlichen Vorhaben „größtmögliche Rücksicht auf Arten- und Naturschutz nehmen“. Für das geplante Modernisierungsprojekt des Kraftwerkes wurden heuer Unterlagen für die anstehende Verhandlung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nachgereicht.