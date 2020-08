Im Juli standen 752 beim AMS gemeldeten Arbeitsstellen 2.437 Arbeitslose gegenüber. Im Vergleich zum Juni waren dies 9,6 Prozent weniger Arbeitssuchende.

„Im Vergleich zum Vorjahr sind es aber noch immer plus 640 Personen oder 35,6 Prozent“, erklärt der Kremser AMS-Chef Erwin Kirschenhofer. Vor allem dem Problem der Langzeitarbeitslosigkeit werde „mit allen Mitteln“ entgegengewirkt. Kirschenhofer verweist auf neue, externe Beratungs- und digital unterstützte Vermittlungsangebote. „Bis zu 200 Personen werden diese Angebote heuer nutzen“, so Kirschenhofer. Die Erfolgsquote dieser Maßnahmen betrug im Jahr 2019 fast 47 Prozent. Rund 4.000 Beschäftigte in 430 Betrieben befinden sich in Kurzarbeit.

Was sagen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter zur aktuellen Situation? „Den Arbeitslosen muss Umschulung durch das AMS ermöglicht werden“, bekräftigt ÖGB-Regionalsekretär Rudolf Kernstock. Auch gesamtwirtschaftliche Maßnahmen wie eine Arbeitszeitverkürzung schlägt er vor. Allerdings: „Da muss man genau schauen, welches Modell umgesetzt wird. Es muss nicht zwingend die Variante mit vollem Lohnausgleich sein.“ Für sehr schwer vermittelbare Arbeitslose, vor allem für ältere, befürwortet Kernstock die Reaktivierung der „Aktion 20.000“. Diese sollte besagter Klientel kommunale, öffentlich geförderte Beschäftigung bieten, wurde aber unter Türkis-Blau beendet. Beim Thema der Ausbildung möchte Kernstock, dass ausbildungsunwillige Betriebe für jene zahlen, die sehr wohl Lehrlinge ausbilden, eventuell sogar mehr als sie bräuchten.

„So etwas gibt es schon in Form der Lehrstellenförderung“, meint hingegen Thomas Hagmann von der Kremser Wirtschaftskammer. Diese Förderung wird durch Beiträge – allerdings aller Arbeitgeber – finanziert. Aufgrund der Krise verhielten sich die Kremser Unternehmer eher vorsichtig bei Investitionen und der Schaffung neuer Stellen, sagt er weiters. Die Beantragung der Kurzarbeit beschreibt er als bürokratisch. Er fordert weiters eine Modernisierung des Arbeitsrechts und Entbürokratisierung.