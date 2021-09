Für Nina Gruber war der große Bruder ein Stück weit Inspiration zur Berufswahl. „Ich wollte beruflich immer etwas mit Autos machen. Mein Bruder schraubt hobbymäßig auch gerne an Autos herum, von daher hat mich das schon in die Richtung beeinflusst. Früher haben wir das auch gemeinsam gemacht“, erklärt sie. Die 20-jährige Kremserin ist bereits im vierten Lehrjahr zur Karosseriebautechnikerin im Autohaus Birngruber. Jetzt verbindet sie privates Interesse, Hobby und Beruf.

Während für Gruber der Weg in Richtung Lehre von Anfang an absehbar war, sah es bei ihrer Werkstatt-Kollegin Julia Schiffauer anfänglich nicht ganz so klar aus. „Irgendwann hatte ich aber keine Lust mehr auf den sitzenden Schulalltag und das Lernen. Ich wollte hinaus. In einer Lehre ist man beschäftigt und sieht direkte Ergebnisse. Also man sieht, was konkret rauskommt bei der Arbeit. Das ist für mich schöner, als nur für Noten zu lernen“, sagt die 19-jährige Mauternerin im NÖN-Gespräch. Zur Frage, weshalb sie Lehre mit Matura macht, sagt sie lakonisch: „Was ich hab‘, das hab‘ ich. Schaden kann es nicht.“ Nun ist sie im vierten Lehrjahr zur Kfz-Technikerin.

„Man darf sich nicht zu schade für irgendeine Art der Arbeit sein, und man muss sich gegen Männer durchsetzen können.“ Nina Gruber und Julia Schiffauer, Lehrlinge im Autohaus Birngruber

Dass die beiden in einer nach wie vor sehr männlich bestimmten Berufsbranche arbeiten, stört die zwei jungen Frauen nicht. „Das ist uns teilweise sogar lieber, als zum Beispiel in einer reinen Frauenbranche zu sein, also vom direkten Umgang her“, wird geschmunzelt.

Gut finden die beiden Lehrlinge das System der dualen Ausbildung, also der Theorievermittlung in der Berufsschule und der Betriebspraxis auf der anderen Seite. „Ich finde schon, dass das gut ineinandergreift“, bestätigt Schiffauer. Beide Lehrlinge besuchen die BS Eggenburg. Jungen Leuten, die sich für eine Lehre im Kfz-Bereich interessieren, raten sie: „Man darf sich nicht für irgendeine Art der Arbeit zu schade sein.“ Wer nicht gerne mit anpackt, ist da wohl nicht am rechten Platz. „Außerdem muss man sich gut durchsetzen können bei den Männern“, heißt es erneut mit einem verschmitzten Lächeln.

Für die Zeit nach der Lehre hat Lehrling Gruber vor, im Autohaus Birngruber zu bleiben, auch die Meisterprüfung ist Thema. Für Schiffauer steht die Meisterprüfung zwar akut nicht am Plan, aber auch sie hat vor, im Betrieb zu bleiben.

Laut Geschäftsführer Stefan Röglsperger bleiben rund die Hälfte der fertig Gelernten im Betrieb. „Von 200 Leuten, die sich bewerben, nehmen wir sechs auf. Und die Qualität wird leider, gesamt betrachtet, schlechter.“

Nur wenige Kilometer Richtung Stadtzentrum sitzt Verena Völker an ihrem PC. Die 17-Jährige ist im dritten Lehrjahr zur Bürokauffrau bei Baumeister Franz Kinastberger. „Ich wollte ursprünglich weiter in die Schule gehen, hatte die Langenloiser Fachschule für Sozialberufe ins Auge gefasst.“

Nachdem sie bei verschiedenen Firmen reingeschnuppert hatte, sei sie letztlich in der Kinastberger GmbH gelandet. Zu lernen gebe es in der Lehre auch genug, jedoch gefalle ihr diese Art des Lernens besser, als wenn in der Freizeit noch Hausaufgaben anstünden. Mittlerweile übernimmt Völker eine Reihe an Aufgaben: „Ich bin für das Material zuständig, für das Ein- und Ausbuchen, für das Heraussuchen der Materialpreise, Telefondienst, Buchhaltung und mehr.“ Wichtig seien in ihrer Arbeit vor allem Selbstständigkeit und Teamfähigkeit. „Und man muss sich unbedingt mit dem Microsoft Excel-Programm auskennen!“

Völkers Chef Franz Kinastberger hat momentan elf Lehrlinge, darunter Zimmerer, Dachdecker, Spengler, Maurer, Bürokauffrauen und Zimmereitechniker. Lehrlinge zu finden sei für ihn „nicht so schwer“. Allerdings, so sagt er später, würde sich die Masse an potenziellen Lehrlingen auf eine sehr große Zahl an Firmen aufteilen. „In der Corona-Zeit sind etliche junge Leute von der Schule in die Lehre gewechselt. Von der HTL und anderen höheren Schulen habe ich einige Leute dazubekommen“, so Kinastberger.

Ein junger Mann sei sogar von der Steiermark nach NÖ gezogen, um eine Lehre bei ihm machen zu können. Kinastbergers eigener Weg zum Chef über mittlerweile 40 Mitarbeiter führte selbst über eine Lehre und viele Weiterbildungen und Lehrgänge. Als politische Forderung fände er es gut, wenn auch Schulabsolventen und -abbrecher alle Berufsschuljahre absolvieren müssten, um das volle Wissen zu erlangen.