AMS-Erfolgbilanz Nummer 17

Zum 17. Mal ging die Arbeitslosigkeit im Juli zurück. Inklusive der 322 aktuellen Schulungsteilnehmern waren 1.726 Personen ohne Job. Das ist gegenüber 2021 ein Minus von 19,6 % und eine Quote unter 4 % – das bedeutet Vollbeschäftgungsniveau!

Besonders erfreuliches Detail in der Statistik: Sowohl das Land NÖ (– 30,6 %) als auch der Bezirk Krems (– 40,8 %!) sind Top-Performer bei der Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit. Dennoch will das Kremser AMS Vermittlung und Unterstützungsangebote auf diesem Gebiet weiter forcieren.

1.431 freie Stellen waren zuletzt gemeldet – das sind so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte! Intensive Zusammenarbeit mit den Betrieben ist daher für das Team der Geschäftsstelle Krems ein Gebot der Stunde. Immerhin konnten heuer schon rund 2.200 freie Stellen mit passenden Arbeitskräften besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein sattes Plus von 35 %.

AMS-Chef Erwin Kirschenhofer führt die regionalen Erfolge auf die „starke und vor allem gelebte Sozialpartnerschaft“ in Krems zurück. „Die enge Kooperation zwischen Arbeiter- und Wirtschaftskammer sowie ÖGB und Industriellenvereinigung wird immer wieder mit Leben gefüllt.“

Beispiele seien das Kremser Tourismusmanifest, das Langzeitarbeitslosen-Projekt von Caritas und SPAR (die NÖN berichtete), Betriebsbesuche und Veranstaltungen. „Und wir teilen auch die Freude von gemeinsam erreichten Meilensteinen – eben wie zuletzt den ,historischen Moment‘ des Erreichens der Vollbeschäftigung.“

