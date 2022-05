Metadynea Krems: Hoher Schaden durch Explosion

Werbung Die Grünen Krems Anzeige Putin rechtes Netzwerk (reicht bis nach Österreich)

Einen Toten – Ein Linzer, der im Auftrag einer Fremdfirma einen alten Tank demontieren sollte –, einen Schwerverletzten (26, ebenfalls aus Linz), dessen Zustand zu Redaktionsschluss gottlob stabil war und eine Leichtverletzte forderte eine Explosion auf dem Gelände der Firma Metadynea am 5. Mai gegen 13.30 Uhr.

Die Wucht der Detonation war enorm. Der Knall war bis ins Kremser Stadtzentrum zu hören. 60 FF-Mitglieder, zwei Rotkreuz-Mediziner und der Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Die Halle ist ein Totalschaden.

FF-Frau Stefanie Rotheneder kann nun den 5. Mai als „zusätzlichen Geburtstag“ feiern. Foto: FF

Riesiges Glück hatte Stefanie Rotheneder (29) aus Wiesenfeld im Bezirk Lilienfeld, die seitens der Betriebsfeuerwehr beim vorbeugenden Brandschutz aktiv war. Sie hatte Sekunden vor dem Zwischenfall die Halle verlassen und wurde nur leicht verletzt …

Beim Lokalaugenschein mit Bürgermeister Reinhard Resch am Montag wurde emsig gearbeitet. Die zahlreichen geborstenen Fensterscheiben der umliegenden Gebäude sind mit Planen abgedichtet. Die Halle dürfte ein Fall für die Abrissbirne sein.

Metadynea-Chef Michael Kunz: „Leider wurden mehrere wichtige Relaisstationen im Gebäude neben der Halle beschädigt. Wir haben einen Notbetrieb eingerichtet.“ Der Stadtchef versprach „rasche Behördenwege“. Die Firma sei mit rund 220 Arbeitsplätzen ein wichtiger Leitbetrieb.

Zum Lokalaugenschein kam Bürgermeister Reinhard Resch am 9. Mai an die Unfallstelle. Metadynea-Chef Michael Kunz (rechts): „Wir fühlen uns sehr gut unterstützt.“ Foto: Martin Kalchhauser

„Wir fühlen uns sehr gut unterstützt“, gab Kunz das Lob an die Stadt zurück. Nicht bezifferbar seien die Kosten für Metadynea. Die Zerstörungen am Gelände seien nicht alles. Der durch den Zwischenfall heraufbeschworene Stillstand eines Teils des Betriebs mache den Schaden täglich größer. „Wir sind mit unseren Produkten teilweise Alleinlieferant am Markt und haben alles getan, um die Kunden nicht zu verlieren.“

