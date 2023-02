Neuer Stadtteil in Mautern in Planung

An der Baumgartnerstraße entsteht ein neuer Stadtteil: Der Gemeinderat hat die Grundlagen für einen Architektenwettbewerb beschlossen, der sich mit dem drei Hektar großen Areal befassen soll. Bürgermeister Heinrich Brustbauer: „Wir wollen uns von Planungsbüros Ideen einholen, was entlang der Baum gart ner straße entstehen könnte.“

Mit dem Beschluss hat der Gemeinderat auch Rahmenbedingungen definiert: Grundlage für den Wettbewerb ist, dass entlang der St. Pöltner-Straße im Erdgeschoss Platz für Geschäfte oder Arztordinationen vorgesehen wird.

Außerdem will sich die Gemeinde Flächen für eine kommunale Einrichtung sichern. Was genau das sein könnte, will Brustbauer abwarten: „Vielleicht haben die Planer bessere Ideen als wir.“ Die Bauklassen sind vorgegeben: Entlang der Baumgartnerstraße sind Bauklasse II (bis acht Meter) und Bauklasse III (elf Meter) möglich, dahinter Bauklasse II. Oft diskutiert wird die Zukunft des Spielplatzes: Er ist im Wettbewerb als verpflichtend definiert. Fläche und Konfiguration bleiben gleich. Brustbauer: „Der Spielplatz soll erst wegkommen, wenn der neue steht.“

Bis Mai sollen die Ergebnisse des Wettbewerbs vorliegen. „Dann werden wir uns mit dem Grundeigentümer und der Raumplanerin absprechen“, sagt Brustbauer. „Das Widmungsverfahren wird bis zu eineinhalb Jahre dauern, Baubeginn ist frühestens 2025.“

