Die neuen Medien machen‘s möglich: Im Stadtpark wird ab 9. Juni ein Video-Spaziergang rund um den Springbrunnen angeboten.

Wie das funktioniert? „Am Pumpenstromkasten neben dem Brunnen wird bis 23. Juni ein QR-Code angebracht sein“, erklärt die deutsche Künstlerin Antje Seeger, die den Videowalk „Fontänen“ während ihres „Artist in Residence“-Gastaufenthaltes in Krems entwickelt hat.

„Das ist schon spektakulär. Es lebt davon, dass man die reale Brunnensituation und Fiktives zur Übereinstimmung bringt.“Manfred Schimek, ORTE NÖ

„Dort lädt man sich das Video herunter, folgt den Anweisungen und geht einmal rund um den Brunnen herum“, schildert Seeger. Nötig seien dafür ein Smartphone oder ein Tablet sowie Kopfhörer.

Dabei vermischen sich Wirklichkeit und Film: „Das ist schon spektakulär“, schwärmt Manfred Schimek vom ORTE-Architekturnetzwerk NÖ, der den Videowalk bereits vorab ausprobieren durfte: „Es lebt davon, dass man die reale Brunnensituation und Fiktives zur Übereinstimmung bringt.“

In das Video eingeflossen sind umfangreiche Recherchen der Künstlerin – etwa zu den Springbrunnen als bürgerlichem Sinnbild von Reichtum und Überfluss sowie zu deren „Geschichte, die in Bildern steckt“.

Eröffnet wird der Video-Spaziergang am Samstag (9. Juni) im Rahmen der österreichweit stattfindenden „Architekturtage“. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Galerie Stadtpark. Die Künstlerin ist zwar vor Kurzem wieder nach Deutschland zurückgekehrt, wird aber für die Eröffnung anreisen. In Krems hat es ihr sehr gut gefallen, wie sie gegenüber der NÖN erklärte: „Ich bin überhaupt sehr gerne in Österreich, denn ich mag die österreichische Mentalität, diese Ruhe und Gemütlichkeit sehr.“

Im Rahmen der „Architekturtage“ werden zudem am 8. und 9. Juni im Kesselhaus-Kino bei freiem Eintritt mehrere Filmblöcke zu Architektur-Themen gezeigt (siehe Infobox links). Dazwischen gibt es Gespräche mit Architektur-Experten.

Programm: orte-noe.at. Eintritt kostenlos, Kartenreservierung: www.kinoimkesselhaus.at.