Einen Streit mit seiner in Afghanistan lebenden Verlobten gab ein 22-jähriger Afghane als Grund an, dass er am Nachmittag des 19. April in Krems die Front-, Heck- und Seitenscheiben von elf Autos eingeschlagen hat. Bei den Fahrzeugen, die in den Parkhäusern in der Lastenstraße, der Bahnzeile und der Garage der Sporthalle abgestellt waren, entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Der Mann, der einen negativen Asylbescheid hat, wurde noch am selben Tag von einer Polizeistreife geschnappt, nachdem zuvor bereits mehrere betroffene Fahrzeugbesitzer Anzeige erstattet hatten.

Der Afghane war zum Zeitpunkt seiner Ergreifung leicht alkoholisiert und hatte einen gefälschten bulgarischen Reisepass bei sich. Entgegen seiner Behauptung, bei seiner Zerstörungstour alleine unterwegs gewesen zu sein, stellte sich heraus, dass er in Begleitung eines 20-jährigen Landsmanns war, der allerdings nur Beobachter gewesen sein soll.

Der 22-Jährige ließ zwei Sonnenbrillen und Münzgeld aus den Autos mitgehen. Die Polizei brachte ihn in die Justizanstalt Krems.