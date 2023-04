Circus Althoff in Krems: NÖN verlost Karten

Mit seinem neuen Programm gastiert der Circus Althoff vom Freitag, 14. März, bis Sonntag, 23. April, am Zirkusplatz in der Josef-Oser-Straße.

Programm besonders kurzweilig

Mit dabei sind wieder ausgezeichnete Artisten vom ungarischen sowie vom rumänischen Circusfestival. Highlights sind etwa Judith und Josef José mit ihrer temporeichen Jonglage- und Feuernummer, das Duo Valentin am Kopf-Trapetz sowie Miss Marina mit ihrer Kautschuk-Akrobatik, Benito Althoff oder sein Sohn Sascha mit Ponys und Pferden. Natürlich dürfen auch die Spaßmacher im gut temperierten Zelt nicht fehlen: die Clowns Peppo und Banane. In der Pause gibt es eine Tierschau, in dem man das Lama-Baby sehen kann.

Ein Familientag und ein Kindertag

Gespielt wird täglich um 16 Uhr, am Sonntag nur um 11 Uhr. 18. bis 20. April sind spielfrei. Freitag ist Familientag (Erwachsene zahlen Kinderpreise), am Montag, 17. April ist Kindertag – Kinder zahlen auf allen Plätzen nur 7 Euro. Alle Infos gibt es unter 0660/ 1534983 (www.alleszirkus.at).

Kremser NÖN verlost 5 x 2 Karten

Die NÖN verlost 5 x 2 Karten unter allen Anrufern, die von Mittwoch, 5. April, 9 Uhr, bis Donnerstag, 6. April, 9 Uhr, unter 050/8021-3500 anrufen, Kennwort „Zirkus“, Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Bitte auch auf Band sprechen! Mails mit den vollständigen Angaben an redaktion.krems@noen.at, die uns bis spätestens Donnerstag, 9 Uhr, erreichen, sind ebenfalls bei der Verlosung am Freitag, 7. April, dabei. Die Gewinner werden telefonisch verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zirkusluft schnuppern kann man ab dem 14. April in Krems-Lerchenfeld. Vorhang auf für Artisten, Tiere, Attraktionen! Foto: Robert Riegler

