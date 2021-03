Vor Kurzem wurde die letzte Spur des im Vorjahr verstorbenen „Au-Menschen“ Karl Bauer (80) entfernt. Dass es so lange dauerte, bis die Verlassenschaft des Langzeit-Obdachlosen entfernt werden konnte, hatte rechtliche Hintergründe.

NÖN-Leser erinnern sich vielleicht: Seit 1980 wohnte Bauer in einem provisorischen Verschlag in der Kamp-Au bei Kammern, ehe er am 25. Oktober 2020 dort tot aufgefunden wurde. Der Obdachlose, dem seitens der Gemeinde mehrfach Hilfe angeboten worden war, war jedoch kein klassischer „Aussteiger“.

Schicksal machte aus Mann einen Nomaden

Das Leben hatte ihm übel mitgespielt. Details, die die NÖN erst nach seinem Tod erfuhr, zeigen die Grausamkeit seines Schicksals: Bei einem Arbeitsunfall war Bauer verschüttet und von Arbeitskollegen mit Krampen und Schaufeln gerettet worden. Beim späteren Bau seines Hauses in Kammern zahlte er für einen Blitzableiter im Voraus, ehe das Unternehmen pleite ging. Aus Prinzip weigerte er sich, für die nicht erhaltene Leistung Geld zu geben, was auf Betreiben einer Bank schließlich zur Versteigerung des Baus führte. Bauer, der einem Bekannten anvertraute, dass er seit dem Arbeitsunfall „immer den Himmel über mir sehen will“, lebte fortan in der Au.

Dass das Gerümpel, das noch bis Februar 2021 auf das fast 40-jährige Nomadendasein hinwies, nicht eher weggeräumt werden konnte, wie Spaziergänger immer wieder forderten, begründet Bürgermeisterin Liselotte Golda: „Auch wenn die Sachen ohnehin nur nach ,Klumpert’ ausschauen: Es musste zunächst die Abhandlung der Hinterlassenschaft abgewartet werden.“

Bürgermeisterin Liselotte Golda achtete auf pietätvolles Vorgehen. Chris Leneis

Obwohl das Zeug wohl niemandem gefehlt hätte, musste Notar Gerhard Fiegl deshalb der Entfernung der Spuren des Au-Menschen Einhalt gebieten.

Golda war aber der pietätvolle Umgang mit dem Verstorbenen ein Anliegen. „Auf einem Armengrab am Friedhof Hadersdorf ist der Name des Herrn Bauer mit seinem Sterbedatum verewigt. Das war mir wichtig.“