„Dosko“ stoppt auf Wahlwerbetour am Sonntag in Krems

„Jeder, der kommen will, darf kommen!“ sieht SPÖ-Bezirksvorsitzender Christian Schuh dem Auftritt „Doskos“ entgegen.

Podiumsdiskussion ist geplant

Er wird im Rahmen seiner „Freundschaft-Tour“ auch in Krems Station machen und ab 18.30 Uhr bei den Genossinnen und Genossen Wahlwerbung in eigener Sache betreiben. Im Volkshaus in der Hofrat-Erben-Straße ist außerdem eine Podiumsdiskussion mit dem Gast aus dem Burgenland geplant. Wer mit ihm debattieren wird, steht noch nicht fest.

Mit Max Lercher im Gefolge

Mit im Gefolge wird dabei auch der Nationalratsabgeordnete Max Lercher sein, der wenige Meter vom Veranstaltungsort entfernt bereits einmal Gast der Kremser Roten war. Vor rund fünf Jahren gastierte er in seiner damaligen Funktion als Bundesgeschäftsführer der SPÖ beim Bezirksparteitag im Orange Wings Hotel, bei dem Reinhard Resch als Bezirksvorsitzender wiedergewählt wurde.

Keine Empfehlung von Schuh

Lerchers Stern in der Partei war kurz darauf verglüht, nun outete er sich als Doskozil-Anhänger und unterstützt diesen als Wahlwerber. „An der Veranstaltung in Krems-Lerchenfeld kann jeder Interessierte teilnehmen“, betont Schuh, dass der Doskozil-Auftritt nicht nur für die Parteifreunde interessant sein könnte. Er selbst will keine Empfehlung für einen der drei Kandidaten - neben Doskozil und Babler ist ja auch die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner im Rennen - abgeben.

„Jeder Kandidat darf kommen!“

„Wir haben einen Vorstandsbeschluss gefasst, demzufolge jeder Kandidat zu uns kommen kann“, betont der Langenloiser seine nach außen hin unparteiische Stellung im Dreikampf um den Bundesparteivorsitz. Dass er sich selbst nicht öffentlich für jemanden aussprechen möchte, begründet Schuh so: „Die Leute brauchen keine Empfehlung von mir!“

Andreas Babler als Mai-Redner

Zumindest ein weiterer SPÖ-interner Wahlkampf-Auftritt steht nach dem kommenden Sonntag noch an: Andreas Babler, der von vielen als „linker Parteirebell“ bezeichnete Traiskirchner Bürgermeister, der seit Kurzem ein Bundesratsmandat innehat, wird der Festredner bei der Maifeier der SPÖ Krems in Lerchenfeld sein. Schuh: „Das ist aber schon länger festgestanden.“ Rendi-Wagner habe noch nicht angefragt, stellt der SPÖ-Bezirkschef auf Anfrage fest. Von ihr sei nicht einmal bekannt, ob sie überhaupt auf Tour gehe.

