Aufgrund der Dreharbeiten in Krems am 5. und 6. September (Ersatztermin: 7. 9.) müssen Autofahrer rund um den Pfarrplatz und in der Steiner Altstadt mit Verkehrsbeschränkungen rechnen. Am Donnerstag, 5. September, wird ab 10 Uhr der westliche Teil des Pfarrplatzes gesperrt (Ersatztermin bei Schlechtwetter: 6. 9.).

Der Marktbetrieb bleibt an beiden Tagen aufrecht. Zusätzlich kommt es zu kurzfristigen Anhaltungen im nördlichen Bereich des Pfarrplatzes, in der Stöhr- und Margarethengasse. Die Schlüsselamtsgasse ist gesperrt. Die Stellplätze auf dem Dominikaner Platz sind eingeschränkt nutzbar.

Außerdem kommt es in der Steiner Landstraße und auf den Plätzen in diesem Bereich am 6. 9. (Ersatztermin: 7. 9.) zu Straßensperren. Die Parkplätze auf dem Rathausplatz sind nur zum Teil benutzbar.