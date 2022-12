Auch Fivers konnten Krems-Express nicht stoppen

HC FIVERS MARGARETEN – FÖRTHOF UHK KREMS 39:41 (22:20). Die Wiener mussten vor dem Anpfiff mit Thomas Seidl, Christian Saric und Routinier Markus Kolar gleich drei Stammkräfte vorgeben, wodurch die „Rot-Gelben“ noch mehr in die Rolle des klaren Favoriten gedrängt wurden. Die Heimischen zeigten sich trotz ihrer Personalprobleme unbeeindruckt und bremsten zu Beginn mit ihrer offensiven Deckung gekonnt den Spielfluss des regierenden Meisters. Beim Stand von 11:9 beorderte Trainer Ibish Thaqi Lukas Domevscek für den glücklos agierenden Thomas Eichberger ins UHK-Gehäuse. Der 26-jährige schloss danach nahtlos an seine famose Leistung der Bregenz-Partie an und hatte am Ende wieder eine fantastische Quote auf seinem Konto. Kenan Hasecic brachte sein Team mit dem Treffer zum 14:15 (21.) zum zweiten Mal in Front. Die Fivers drehten jedoch bis zur Pause erneut die Partie, profitierten dabei von einigen technischen Fehlern und einer Zweiminuten-Strafe für Romas Kirveliavičius, der Keeper Boris Tanic aus spitzem Winkel unglücklich im Gesicht traf.

Agiert derzeit in Hochform: UHK-Keeper Lukas Domevscek glänzte in der Hollgasse erneut mit tollen Paraden und sorgte dafür, dass die Kremser in einer kritischen Phase nicht den Anschluss an die Wiener verloren. Foto: Bert Bauer

Kremser hatten für den Zieleinlauf mehr „Sprit im Tank"

Auch nach dem Seitenwechsel ging das muntere Festschießen mit Vorteilen für das engagiert agierende Heimteam weiter. Bei der erstmaligen Viertore-Führung (27:23 - Minute 35) brannte plötzlich der Hut bei den Schützlingen von Ibish Thaqi. Noch einmal durften die Fivers nach einem Treffer von Vincent Schweiger zum 29:25 (39.) über einen möglichen Erfolg spekulieren, ehe die Kremser endlich den Ernst der Lage erkannten. Bei der ersatzgeschwächten Truppe von Peter Eckl machten sich erste Ermüdungserscheinungen mit einer vermehrten Fehleranfälligkeit und überhasteten Abschlüssen bemerkbar. Die "Rot-Gelben" benötigten danach drei Versuche, bis Matthias Führer seine Mannschaft erneut in Führung brachte (33:32 – Minute 49.). Damit läutete der rechte Flügelflitzer endgültig den Umschwung ein. Die Fivers gaben in traditioneller Manier nicht auf, hechelten danach aber stets dem knappen Rückstand hinterher. Benedikt Rudischer machte aus Kremser Sicht mit seinem sechsten Treffer zum 41:38 endgültig den Sack zu. Der UHK-Youngster zählte neben Lukas Domevscek und Julian Pratschner zu den stärksten Akteuren bei HLA-Leaders.

Ibish Thaqi (Trainer UHK Krems): "Das war wahrlich alles andere als eine Abwehrschlacht. Wir haben uns in der ersten Halbzeit gegen die offensive Deckung der Fivers sehr schwer getan und brauchten lange, um ins Spiel zu finden, weil auch die Deckung lange nicht richtig funktionierte. Im letzten Spielabschnitt lief es dann sowohl vorne als auch hinten deutlich besser und wir durften am Ende nicht unverdient beide Punkte aus der Hollgasse mitnehmen."

Tore UHK Krems: Julian Pratschner (8/1), Benedikt Rudischer (6), Romas Kirveliavičius (6), Matthias Führer (5), Daniel Dicker (4), Kenan Hasecic (6), Lukas Nikolic (2), Marko Simek (3), Gábor Hajdú (1).

