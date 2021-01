Eine 55-jährige Wienerin war kurz nach 9 Uhr von der Stadt Gföhl kommend auf die Bundesstraße 37 in Richtung Krems aufgefahren. Als sie bemerkte, dass sie in der falschen Richtung unterwegs war, wollte sie im dort dreispurigen, mit einer Sperrlinie versehenen Bereich wenden. Beim Versuch, dies in einem Zug zu tun, übersah sie offensichtlich einen ebenfalls Richtung Krems fahrenden Pkw, den ein 23-Jähriger aus Schönfeld, Bezirk Hollabrunn, lenkte.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der vom Hollabrunner gelenkte Pkw, in dem seine gleichaltrige Gattin und sein dreijähriger Sohn mitfuhren, landete im Straßengraben. Während der Mann und das Kind mit leichten Verletzungen davonkamen, erlitt seine Frau eine Wirbelsäulenverletzung. Sie wurde nach der Erstversorgung durch Rotkreuzteams aus Gföhl und Langenlois an Ort und Stelle mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Horner Unfallkrankenhaus geflogen.

An beiden Pkws entstand Totalschaden.