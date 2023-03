Krems: Bank verlässt Innenstadt wegen Parkplatzsituation

Die Hypo Landesbank für Niederösterreich und Wien wird ihre Filiale in der Kremser Innenstadt schließen. Das bestätigte das Unternehmen mit Sitz in St. Pölten auf Anfrage der NÖN. Wann genau der Standort in der Oberen Landstraße 14 zusperrt, sei derzeit noch nicht fix, teilt Hypo-Pressesprecher Florian Liehr mit. Als Grund für die Schließung gibt die Hypo an, dass aus Befragungen immer wieder eine Unzufriedenheit der Kunden mit der Parkplatzsituation hervorgegangen sei. Konkret hätten sich die Besucher der Filiale immer wieder beschwert, dass sich die Parkplatzsuche schwierig gestalte, insbesondere dann, wenn es einmal länger dauern könnte.

„Darauf reagieren wir nun damit, dass wir beide Standorte in der Filiale im Universitätsklinikum Krems konzentrieren. Dort können wir unseren Kundinnen und Kunden das gewohnt starke Service gepaart mit ausreichend Parkplätzen am Areal bieten“, heißt es seitens der Hypo. Alle Mitarbeiter, die bislang am Standort im Stadtzentrum beschäftigt waren, übersiedeln mit ins Krankenhaus. Die Filiale dort wird im Zuge der Neustrukturierung ausgebaut. Die Landstraße und ihre unmittelbare Umgebung wird nach der Hypo-Schließung noch über drei Bankfilialen (Oberbank, Bank Austria, Raiffeisenbank) mit persönlichem Beratungsangebot verfügen.

