Senftenberger geht auf die Walz

„Auf nach Island!“, heißt es für Felix Proidl, den Sohn des gleichnamigen Installateurs aus Senftenberg. Der 23-Jährige wurde aus einer Vielzahl an Bewerbern ausgewählt und wird einer von 111 Lehrlingen sein, die ein Praktikum bei einem Betrieb im Ausland machen dürfen.

Vier Wochen auf der Insel

Für vier Wochen lässt Felix am 27. April die heimischen Gefilde hinter sich und wird in einem Unternehmen im Inselstaat Island arbeiten. „Die Info über die Aktion ,Let's Walz!' habe ich schon mehrmals bekommen und schon lange überlegt, sie zu nützen“, berichtet der angehende Installateur im NÖN-Telefonat. „Ich freue mich darauf, Erfahrungen in einem anderen land zu machen.“ Bewerben musste sich Proidl mit einem Motivationsschreiben in englischer Sprache, in der er auch im Norden kommunizieren wird.

Bald ein doppelter Facharbeiter

Das Besondere an Felix Proidl: Er hat bereits eine Lehre als Chemieverfahrenstechniker abgeschlossen, ehe er sich entschied, zusätzlich auch den Beruf seines Vaters zu erlernen. Warum ist die Wahl auf Island gefallen? „Es gibt dort viel Interessantes über Erdwärme für die Heizung zu erlernen, und auch die Kultur dieses Landes hat für mich einen besonderen Reiz.“

