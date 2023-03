Senftenberg: Ruinenverein neu aufgestellt

Sieben Jahre lang hat Walter Dolezal den Ruinenverein als Obmann geführt. Bekannt war Dolezal für seinen unermüdlichen Einsatz - er war nahezu jeden Tag auf der Ruine anzutreffen. Die Nachfolge für ihn als Obmann gestaltete sich überaus schwierig. Und sie gipfelte in einer „modernen Version“: Insgesamt acht Personen stehen jetzt an der Spitze und jeder hat seinen speziellen Aufgabenbereich.

Verein meisterte alle Herausforderungen problemlos

Unter der Führung von Walter Dolezal hat sich die Senftenberger Burgruine zu einem wahren Schmuckkästchen entwickelt: Die Restaurierung machte große Fortschritte (die NÖN berichtete mehrfach) und eine ganze Reihe von Veranstaltungen lockte zahllose Besucher an. Natürlich gab es auch Rückschlage wie Einbruch, Diebstahl, Blitzschlag und eine Brandstiftung, bei der eine Lagerhütte zur Gänze niedergebrannt ist. Immer wieder haben der Obmann und sein Vorstandsteam sowie die vielen freiwilligen Helfer alle Herausforderungen gemeistert.

Goldene Wappennadel für Walter Dolezal

Die Leistungen von Obmann Walter Dolezal blieben nicht unbemerkt, und so würdigte Bürgermeister Stefan Seif nicht nur die Leistungen Dolezals, sondern er überreichte ihm die Goldene Wappennadel der Marktgemeinde Senftenberg. Der Verein (über den Sie unter www.burgruinesenftenberg.at mehr nachlesen können) ernannte Dolezal zum Ehrenobmann. Es erscheint fraglich, inwieweit sich Walter Dolezal künftig tatsächlich vom Verein zurückziehen kann und will.

Acht Bereich für sieben Personen

Schon seit Monaten war der Verein auf der Suche nach einem Nachfolger für Obmann Walter Dolezal. Die Schuhe schienen offenbar als „zu groß", denn niemand wollte sich der Herausforderung stellen. So fand der Verein eine salomonische und auch moderne Version: Die Funktion des Obmanns wird auf insgesamt acht Bereiche mit jeweils festgelegten Ausgaben verteilt: Den Bereich „Archiv“ übernimmt Vizebürgermeister Karl Gruber; den Bereich „Neue Medien“ hat Mario Gruner übernommen; „Öffentlichkeitsarbeit“ liegt in den Händen von Helmut Gattringer; „Vermietung/Buchung/Führung“ wird Karl Edlinger bearbeiten; „Versorgung/Reinigung“ hat Heinz Schütz übernommen, der aber auch die „Finanzen“ betreuen wird; „Instandhaltung/Bau“ behandelt Günther Tesch; der Bereich „Ruinen Pflege“ liegt in den Händen von Andrea Ableidinger.

Schon erste konkrete Pläne gefasst

Freude herrschte auch über eine großzügige Spende: Der Königsalmer Dorfverein - ein weiterer Verein der Kremstalgemeinde - überreichte einen Spendenscheck über 500 Euro. „Schön, wenn die Vereine in der Gemeinde so zusammenhalten!“, hieß es in der Vereinsführung. Und es wurden auch gleich erste Pläne geschmiedet: Am 1. April findet ab 9 Uhr der „Frühjahrsputz“ auf der Ruine statt. Ende Mai wird wieder zum „Weingenuss zwischen Himmel und Erde“ eingeladen, und Anfang Juni soll es das traditionelle „Singen auf der Burg“ geben.

Die Goldene Wappennadel für Walter Dolezal (links) von Bürgermeister Stefan Seif. Foto: NÖNJohann Lechner

