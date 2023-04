HLM HLW begeisterte mit rauschender Oscar-Ballnacht

Die Abschlussklassen der Höheren Lehranstalt für Mode und Wirtschaft Krems (HLM HLW) feierten unter dem Motto "Klappe auf zur letzten Szene" ihren baldigen Schulabschluss und damit den Beginn eines neuen „Films“ für ihre Zukunft.

Alle Schüler haben „Oscar“ verdient

Direktorin Sabine Hardegger eröffnete den hollywoodreifen Ballabend und freute sich, zahlreiche Ehrengäste aus Schule und Politik willkommen zu heißen. Die für die "Oscars" zuständigen Direktoren, Andreas Prinz (HTL), Ruth Mayr-Messerer (HAK), Birgit Wagner (HLF), sowie Bärbel Jungmeier von den Piaristen, Elisabeth Weigel (BRG Kremszeile) und BORG-Chefin Barbara Faltl waren sich einig: "The Oscar goes to" allen Schülern der Abschlussklassen, die mit Hilfe ihrer engagierten Lehrerin Martina Elsigan eine glamouröse Ballnacht auf die Beine gestellt haben.

Leben soll ein „Blockbuster“ sein

Landtagsabgeordneter Josef Edlinger wünschte den angehenden Maturanten, dass ihr zukünftiger Lebensfilm ein Blockbuster sei und machte darauf aufmerksam, dass der Film der Bildung jedoch nie ein Ende habe. Mitgerissen von der schwungvollen Eintanz-Darbietung der Abschlussklassen, wagte anschließend auch Landesrätin Susanne Rosenkranz mit ihrem Gatten, dem Volksanwalt Walter Rosenkranz, ein Tänzchen auf dem Parkett. Die Band Schickeria begleitete die tanzbegeisterten Ballbesucher bis in die frühen Morgenstunden.

Direktoren aus Kremser Gymnasien und Vertreter der Politik genossen eine rauschende Ballnacht in den Österreichhallen. Im Bild: Andreas Prinz (HTL), Ruth Mayr-Messerer (HAK), Birgit Wagner ( HLF), Bärbel Jungmeier (Piaristengymnasium), Landesrätin Susanne Rosenkranz, Sabine Hardegger (HLM HLW), Elisabeth Weigel (BRG Kremszeile), Barbara Faltl (BORG) und Ex-Religionsfachinspektor Josef Kirchner (von links). Foto: Michaela Sommer

