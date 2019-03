Cybermobbing, Stress, Angst, Gewalt und andere Leidenswege werden unter anderem im neuen, interaktiven Bewegungstheater des Jugendhauses Stift Göttweig thematisiert. Das Ensemble, das „Passion/Leidenswege 2.0“ am Sonntag, 7. April, im Stift Göttweig aufführt, ist dasselbe wie das der vergangenen Sommerproduktion „Cyrano“.

Bereits seit vergangenem Herbst arbeiten 30 Jugendliche und junge Erwachsene unter der Leitung von Regisseur Thomas Koller an dem Stück. In diesem sollen Leidenswege, die oft junge Menschen betreffen und belasten, in kurzen Szenen und unterschiedlichen Stilen umgesetzt werden. „Die Leistungen der jungen Schauspieler sind beeindruckend“, freut sich Regisseur Thomas Koller.

Im Zuge des interaktiven Bewegungstheaters soll das Publikum nach einer szenischen Einführung bei der Kaiserstiege zu unterschiedlichen Schauplätzen im Areal von Stift Göttweig geführt werden. An diesen Stationen wird es in die nicht immer rosige Lebens- und Gedankenwelt junger Menschen eintauchen — manchmal außenstehend und manchmal auch mittendrin.

Das Jugendhaus lädt zum Theater am Sonntag, 7. April, 16.30 bis 18 Uhr, ein. Im Anschluss an die Vorstellung singen die Göttweiger Mönche noch Klagelieder des Propheten Jeremia. Der Eintritt ist frei, um freiwillige Spenden wird gebeten.