Das BORG Krems sorgt erstmals mit einer CD für weihnachtliche Stimmung: Die Chöre der besonders musikalischen Klassen, unterschiedliche Instrumentalgruppen und die Big Band haben weihnachtliche Titel aufgenommen, darunter „O du stille Zeit“, „Leise rieselt der Schnee“, „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „A Child Is Born“, „White Christmas“ und „Es wird scho glei dumpa“.

„Während der Aufnahmen zeigte sich sowohl das beeindruckende Können der jungen Musiker als auch ihre Bereitschaft, sich mit viel Motivation und Elan zu engagieren“, berichtet Projektleiterin Agnes Frittum. Auch die Zusammenarbeit der Musiklehrer habe hervorragend funktioniert.

Realisiert hat die Aufnahmen mit Humor, Geduld und großem Arbeitseinsatz Leopold Denk, der sein mobiles Tonstudio in den unterschiedlichsten Räumlichkeiten des BORG immer wieder auf- und abbaute.

Erhältlich ist die Weihnachts-CD zum Preis von 15 Euro im BORG. Anfragen per E-Mail an: agnes.frittum@borg-krems.ac.at.